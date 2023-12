Moody's podniósł ratingi Energi z Grupy Orlen

Moody’s Investors Service podwyższył długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Energi do Baa1 z Baa2, jednocześnie podwyższyła rating dla niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu w walucie obcej oraz dla programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) do Baa1 - z Baa2 - podała spółka. Perspektywa dla wszystkich tych ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej.

„Podwyższenie ratingów jest odzwierciedleniem głębszej integracji spółki z jej akcjonariuszem strategicznym - Orlen S.A., który posiada wyższy rating (A3 z perspektywą stabilną). Agencja oczekuje, że Orlen będzie w dalszym ciągu udzielał spółce wsparcia, co pozytywnie wpłynie na jakość jej profilu kredytowego” - czytamy w komunikacie.

Moody’s uważa, że Grupa Energa poprzez koncentrację działalności przede wszystkim na dystrybucji energii elektrycznej oraz w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii, będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w realizacji strategii Grupy Orlen, podano także.

Agencja wskazuje, że ratingi Baa1 nadal odzwierciedlają ogólny niski profil ryzyka biznesowego spółki, biorąc pod uwagę, że przeważająca część dochodów grupy pochodzi z regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy Orlen, zaktualizowała w grudniu założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR) Grupy Energa. Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Na podst. ISBnews