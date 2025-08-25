Podaż pieniądza wzrosła. Mocno przybywa gotówki w obiegu

W lipcu 2025 r. wartość podaży pieniądza zwiększyła się o 20,3 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych – podał w poniedziałek NBP.

Na koniec lipca 2025 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 606,1 mld zł i była o 20,3 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2025 r. – podał Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym komunikacie.

Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca 2025 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 4,3 proc. i wyniosły 950,44 mld zł (wzrost o 15,1 proc. r/r).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 425,6 mld zł (wzrost o 11,6 proc. r/r).

„W lipcu 2025 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 9,5 mld zł, tj. 1,8 proc., do poziomu 547,6 mld zł, w sektorze gospodarstw domowych o 7,6 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 1 384,4 mld zł., a w instytucjach niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych o 2,5 mld zł, tj. 6,3 proc. do poziomu 42,8 mld zł” – poinformował bank centralny.

Z komunikatu NBP wynika, że zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 10,6 mld zł, czyli o 2,2 proc., i wyniosło 499 mld zł, zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych powiększyło się o 4,7 mld zł, a więc o 1,1 proc., do poziomu 449,3 mld zł, a sektora gospodarstw domowych o 5 mld zł, tj. 0,6 proc. do poziomu 813,6 mld zł. Natomiast zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych spadło o 8,0 mld zł, tj. 3,6 proc., do poziomu 212,6 mld zł.

NBP: w lipcu depozyty ogółem wzrosły o 0,9 proc. m/m, kredyty wzrosły o 0,2 proc. m/m

Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 167,19 mld zł na koniec lipca br., co oznacza wzrost o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 563,67 mld zł, tj. wzrosły o 0,2 proc., poinformował Narodowy Bank Polski.

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 1 384,44 mld zł (+0,5 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych: 547,58 mld zł (+1,8 proc. m/m).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 813,62 mld zł (+0,6 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych: 449,3 mld zł (+1,1 proc. m/m).

