Izrael: Armia uderza w libański Hezbollah

Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła w czwartek na południu Libanu „szeroko zakrojone” operacje przeciw Hezbollahowi, który ostrzelał północny Izrael około 50 pociskami rakietowymi - przekazał portal Times of Israel.

Izraelskie Siły Obronne podały, że w odpowiedzi na ataki, do których Hezbollah wykorzystał również drony, jego pozycje zostały ostrzelane przez myśliwce, czołgi i artylerię.

Trafiona została między innymi komórka Hezbollahy przygotowująca ataki rakietowe wymierzone w izraelskie czołgi.

Tymczasem Hezbollah oskarżył w czwartek Izrael o „włamanie się do podłączonych do internetu kamer zainstalowanych w domach, sklepach i instytucjach publicznych w (libańskich) miejscowościach na linii frontu” i zaapelował do mieszkańców tych terenów o wyłączenie monitoringu. Hezbollah utrzymuje, że siły izraelskie wykorzystują obrazy przechwycone z kamer w Libanie do namierzania jego bojowników.