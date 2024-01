Zmiana na szczycie w zarządzie Telewizji Polsat

Od 16 stycznia 2023 roku Piotr Żak jest pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Telewizji Polsat. Pozostaje jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat - napisano w komunikacie o zmianach w medialnej spółce.

Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, wejdzie w skład Rad Nadzorczych Telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym.

Piotr Żak jest związany z Grupą Polsat Plus od wielu lat, od 2016 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. Wchodzi również w skład rad nadzorczych wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus – zarówno w Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych.

»» O mediach w Polsce czytaj też tutaj:

Wirtualna Polska kupiła Wirtualne Media

19.30 z fatalną oglądalnością! Znamy dane!

Cały biznes zna kompleksowo

Piotr Żak, absolwent ekonomii University of London i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – jak podkreślono w komunikacie spółki - doskonale zna Telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Oprac. sek

»» Czy NBP może zaszkodzić planom gospodarczym rządu czytaj tutaj:

Wywiad „Gazety Bankowej” wstrząsnął rynkami!

Ostrzeżenie dla rządu Tuska. NBP może uderzyć w czuły punkt