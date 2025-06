Notowania złotego. Inwestorzy wstrzymują oddech

Wydarzeniem dnia na krajowym rynku finansowym będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej i towarzyszący jej komunikat. Rynek nie oczekuje zmiany poziomu stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu, ale ewentualne sygnały sugerujące odsunięcie w czasie kolejnych obniżek mogłyby wesprzeć złotego.

„Kluczowym wydarzeniem środy będzie decyzja RPP. Podobnie jak rynek nie spodziewamy się aby stopy procentowe zostały tym razem zmienione, a uwaga inwestorów najprawdopodobniej skupi się na przekazie płynącym z towarzyszącego tej decyzji komunikatu. Jeśli pojawiłyby się w nim sygnały sugerujące odsunięcie w czasie kolejnych obniżek stóp procentowych, to mogłoby wpłynąć na spadek sięgających 100 pb. rynkowych wycen łącznej skali obniżek stóp do 2025 r., z fundamentalną korzyścią dla wyceny złotego” - napisano w raporcie PKO BP.

„Większych szans na sygnalizację nieco bardziej umiarkowanych perspektyw polityki pieniężnej upatrujemy jednak w czwartkowym wystąpieniu prezesa NBP A. Glapińskiego. Stąd pomimo nakładanej przez inwestorów w ostatnich dniach na złotego premii powiązanej z krajową polityką zakładamy, że kurs EUR/PLN utrzyma się w górnych zakresach kanału średnioterminowego trendu spadkowego przebiegającego obecnie pomiędzy poziomami 4,20-4,28, a jeśli przełamie jego górne ograniczenie to tylko tymczasowo, w krótkim terminie” - dodano.

W czerwcu nikt nie oczekuje cięcia stóp

Po dostosowaniu poziomu stóp proc. przez RPP w maju o 50 pb. ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekują jeszcze dwóch cięć stóp w 2025 r. - po 25 pb. w lipcu i wrześniu. W czerwcu żaden z ankietowanych ośrodków nie spodziewa się cięcia stóp procentowych.

Również ekonomiści Banku Millennium wskazują, że więcej informacji na temat perspektyw dla polskiej polityki pieniężnej powinna przynieść czwartkowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

„Negatywnie na złotego mógłby oddziaływać gołębi przekaz RPP z sygnalizacją obniżki stóp w lipcu przyczyniający się do spadku stawek. Dziś sygnałów na temat zmian w polityce pieniężnej dostarczy jedynie oficjalny komunikat, a ciekawsze będą z pewnością wypowiedzi prezesa NBP na jutrzejszej konferencji” - napisano w raporcie.

Rynek długu

Zdaniem analityków środowa decyzja RPP wraz z czwartkową konferencją prezesa NBP A. Glapińskiego będą też kluczowym wydarzeniem dla rynku długu.

„Oczekiwane powszechnie pozostawienie stóp procentowych bez zmian i publikacja komentarza powinny mieć neutralny wpływ na rynek. Niemniej nie można wykluczyć, że Rada zasygnalizuje w uzasadnieniu czynniki ryzyka, które będą szerzej omawiane w czwartek” - napisali w raporcie ekonomiści PKO BP.

Istotna dla wycen na rynku długu będzie potencjalna zmiana oczekiwań dotyczących tempa obniżek stóp w kolejnych miesiącach.

„Warto wspomnieć, że rynek wycenia obniżkę stopy referencyjnej NBP o przynajmniej 25 pb. do 5,0 proc. w lipcu, jej spadek do 4,25 proc. do grudnia, a następnie do docelowych 3,5 proc. w II połowie 2026 r. Wątpliwości budzi tempo wycenianych zmian. Korektę polityki pieniężnej (chociaż nie tak mocną) uzasadniać mogą: mocniejszy spadek inflacji, oczekiwany spadek cen gazu od lipca, dezinflacyjny wpływ na Europę protekcjonizmu handlowego USA, czy słabsza od oczekiwań koniunktura gospodarcza na początku 2025 r.” - napisano w raporcie PKO BP.

„Z drugiej strony RPP zapewne mocniej zaakcentuje wolniejszą konsolidację fiskalną oddziałującą proinflacyjnie dającą argument za odsuwaniem terminu obniżki w czasie” - dodano.

Ekonomiści PKO BP wskazują, że taki sygnał mógłby wywołać silny wzrost krzywych dochodowości, choć bardziej prawdopodobne, że stanie się to po czwartkowym wystąpieniu A. Glapińskiego.

„Rentowności 2-letnich polskich obligacji mogą przesunąć się w stronę 4,60-4,70 proc. a 10-letnich do 5,60 proc.” - prognozują ekonomiści.

PAP, sek

