Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali byłego członka zarządu Orlen S.A. Michała R. - poinformował rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk. Chodzi o śledztwo ws. spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS).

Do zatrzymania Michała R. doszło w środę. „Prokuratura Regionalna w Warszawie na bieżąco będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie” - zaznaczył prok. Martyniuk.

Śledztwo w sprawie spółki OTS GmbH

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 mld zł w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

Równolegle do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS i Orlen i kwestia ta także została objęta prowadzonym śledztwem.

Obajtek: zatrzymanie Michała Roga „polityczną zemstą”

Bodnar do zmiany? Jak widać jeszcze chce zawalczyć o stanowisko i przypodobać się Tuskowi. A co się może spodobać kierownikowi? Wiadomo, głośne zatrzymania. Niczym innym jak polityczną zemstą jest zatrzymanie Michała Roga, byłego Członka Zarządu @GrupaORLEN

W czasie, gdy zarządzał handlem i logistyką, czyli w latach 2018-2024, koncern osiągał historyczne wyniki, w tym prawie 80 mld zł zysku. Sprawa OTS jest jednym z elementów tej politycznej zemsty. Przez półtora roku Michał nie został nawet przesłuchany w charakterze świadka, choć był do dyspozycji prokuratury. Dlaczego? Jaki jest powód, dla którego ORLEN nie informuje o przebiegu procesów arbitrażowych o odzyskanie pieniędzy? Czyżby nie chciał ich odzyskać, żeby wykorzystywać tę sprawę politycznie? - zadaje pytania były prezes Orlenu.

Michał Róg będzie w tej sprawie uniewinniony – zapewnia Daniel Obajtek.

PAP, sek

