Niemiecki paszport za służbę w Bundeswehrze?

W Bundeswehrze brakuje żołnierzy i aby temu zaradzić minister obrony RFN Boris Pistorius przedstawił niedawno pomysł przyjmowania do sił zbrojnych żołnierzy bez niemieckiego obywatelstwa. Szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann popiera takie rozwiązanie.

„Zasadniczo musimy myśleć bardziej europejsko przy naszych poszukiwaniach odpowiednich młodych ludzi, którzy chcą służyć w Bundeswehrze” - powiedziała Strack-Zimmermann w poniedziałek gazecie „Rheinische Post”.

Dodała, że ”żołnierze bez niemieckiego paszportu mogą go szybciej uzyskać dzięki udanej służbie w Bundeswehrze„.

„Jeśli są to obywatele UE, którzy mieszkają z nami wystarczająco długo i mają silny związek z Niemcami, to zdecydowanie jest to coś do rozważenia” - powiedział były minister obrony Franz Josef Jung we wtorek portalowi dziennika „Bild”.