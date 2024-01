Dyrektywa Omnibus pomaga w zakupach

Niemal 70 proc. Polaków sprawdza, jaka była najniższa cena w sklepie internetowym w ostatnich 30 dniach przed zakupem - wynika z badania „Jak e-sklepy radzą sobie z dyrektywą Omnibus”. Dodano, że wynika to z chęci zakupu po najlepszej cenie i doświadczenia nieuczciwych praktyk w przeszłości.

Zgodnie z opublikowanym we wtorek sondażem UCE RESEARCH i Grupy BLIX, 69,8 proc. dorosłych Polaków dokonując zakupów lub szukając produktów w promocjach w sklepach internetowych sprawdza, jaka faktycznie była najniższa cena towaru w ostatnich 30 dniach przed jego zakupem. Podano, że 22,4 proc. ankietowanych nie weryfikuje tej informacji, a 4,6 proc. osób nie pamięta, czy tak robi. Ze sklepów internetowych nie korzysta natomiast 3,2 proc. badanych.

Ekspert rynku e-commerce oraz współautor badania Maciej Tygielski uważa, że „wysoki odsetek konsumentów sprawdzających ceny może wynikać zarówno z chęci zakupu produktów możliwie najtaniej, jak i z braku zaufania wobec praktyk cenowych sklepów internetowych”. Jak dodał, „nieufność może być napędzana przez wcześniejsze negatywne doświadczenia z nieuczciwymi sprzedawcami, takimi jak sztuczne podwyższanie cen przed wprowadzeniem promocji”.

Na dwa powody wysokiej nieufności konsumentów wobec e-sklepów zwrócił uwagę dr Krzysztof Łuczak, konsultant merytoryczny badania. Pierwszym jest - jak podał - panująca w społeczeństwie opinia, że sporo przedsiębiorców na rynku nie wywiązuje się w pełni z obowiązku nałożonego dyrektywą Omnibus.

Jego zdaniem drugą przyczyną braku zaufania są częste komunikaty mediów, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) znowu nałożył na kogoś dużą karę.

Sondaż wykazał, że częściej o sprawdzaniu najniższej ceny z ostatnich 30 dni mówią mężczyźni niż kobiety (71,3 proc. wobec 68,3 proc.). Ponadto, postępują tak przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (79,8 proc.), z miesięcznym dochodem netto na poziomie 5 000-6 999 zł (78,3 proc.) i z wykształceniem wyższym (76,9 proc.). Są to głównie mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (73,5 proc.).

„Przedstawiciele wymienionych grup mogą być postrzegani jako bardziej świadomi konsumenci, którzy nie tylko szukają promocji, ale także weryfikują ich realną wartość. Osoby w wieku 25-34 lat są zazwyczaj na etapie budowania swojej kariery i życia rodzinnego. To może wiązać się z większą odpowiedzialnością finansową i ze skłonnością do szukania faktycznych oszczędności” - wyjaśnił Tygielski. Dodał, że wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem i dochodami rzędu 5 000-6 999 zł może natomiast odzwierciedlać ich zdolność do krytycznej oceny wartości oferty oraz zainteresowanie optymalizacją wydatków. „Wyniki badania obalają też mit, że mieszkańcy mniejszych miejscowości mają ograniczony dostęp do Internetu lub są mniej zainteresowani e-zakupami. Dane temu przeczą” - ocenił.