Dziś i w niedzielę co trzeci Polak będzie na zakupach

Najliczniejsza grupa Polaków (29,1 proc.) planuje świąteczne zakupy spożywcze na tydzień przed Wielkanocą (rok temu - 29,7 proc.). Z kolei wzrost odsetka Polaków łączących zakupy online i offline z 4,2 proc. do 10,5 proc. r/r to mocny sygnał dla rynku, wynika z badania Grupy BLIX i Proxi.cloud.

„Jak wynika z badania Grupy BLIX i Proxi.cloud, Polacy przeważnie zamierzają zrobić świąteczne zakupy spożywcze tydzień przed Wielkanocą - 29,1 proc. (w ub.r. - 29,7 proc.). Pod koniec marca i na początku kwietnia ruszyło już do sklepów 23,7 proc. rodaków (poprzednio - 20,2 proc.). Z kolei na kilka dni przed świętami zostawiło sobie to zadanie - 21,2 proc. konsumentów (rok wcześniej - 21,8 proc.). Dwa tygodnie przed nimi sięgnęło po koszyki zakupowe 18 proc. shopperów (22,7 proc.). Natomiast 4,3 proc. respondentów nie wie, kiedy się do tego zabierze (3,4 proc.). Dla 2,3 proc. badanych ta kwestia nie ma znaczenia (1,7 proc.). Tylko 1,3 proc. ankietowanych nie zamierza robić żadnych zakupów na święta (0,5 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Jarmark Wielkanocny w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki

Dominują zakupy tradycyjne

Z badania wynika również, że 85,3 proc. konsumentów robi świąteczne zakupy w fizycznych sklepach (poprzednio - 93,3 proc.). Z kolei 10,5 proc. Polaków nabywa część produktów stacjonarnie, a resztę - online (rok temu - 4,2 proc.). Dla 1,7 proc. rodaków ta kwestia nie ma znaczenia (w ub.r. - 1,2 proc.) i 1,7 proc. jest niezdecydowanych (1 proc.). Wyłącznie online zaopatruje się 0,7 proc. shopperów (0,3 proc.).

Zdaniem Mateusza Dąbrowskiego z Grupy BLIX wzrost odsetka konsumentów wybierających model hybrydowy z 4,2 proc. do 10,5 proc. jest najciekawszym wskaźnikiem w badaniu.

„Ponad dwukrotne zwiększenie udziału tych osób należy uznać za znaczące, szczególnie w kontekście rynku, który do tej pory był bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o codzienne zakupy spożywcze. Wzrost ten nie tylko świadczy o coraz większym zaufaniu konsumentów do e-commerce, ale też o ich rosnącej elastyczności i chęci wygodnego łączenia kanałów zakupowych. Jest to wyraźnym sygnałem dla sieci handlowych, by rozwijały spójne strategie omnichannelowe” - wskazał ekspert, cytowany w komunikacie.

Na targowiskach i bazarach przed Wielkanocą zakupy zrobi 19,7 proc. Polaków. NZ. Jarmark Wielkanocny w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki

Dyskonty w roli głównej, ale hipermarkety ogromnie zyskują na popularności

Ponadto z badania wiadomo, w jakiego typu placówkach stacjonarnych Polacy głównie planują zrobić świąteczne zakupy spożywcze. Wciąż zdecydowanie na pierwszym miejscu widnieją dyskonty - 93,3 proc. (poprzednio - 93,6 proc.). Dalej w rankingu są hipermarkety - 34 proc. (poprzednio - 14,8 proc.), supermarkety - 29,8 proc. (22,4 proc.), targowiska i bazary - 19,7 proc. (14,5 proc.), sklepy osiedlowe - 7,6 proc. (5,8 proc.), sieci convenience - 2,1 proc. (1,2 proc.), a także sklepy cash&carry - 1,7 proc. (0,9 proc.). Dla 1,4 proc. badanych format sklepu nie ma znaczenia (poprzednio - 1,3 proc.), a 0,4 proc. jest pod tym względem niezdecydowanych (w ub.r. - 1,7 proc.).

„Szczególnie wyraźny jest skok udziału hipermarketów - aż o 19,2 pkt proc. Może on wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, Polacy poszukują kompleksowych zakupów w jednym miejscu, co hipermarkety zapewniają dzięki szerokiemu asortymentowi. Po drugie, wybór konsumentów wspiera polityka promocyjna dużych sieci, które coraz częściej próbują zachęcać klientów cenami prawie dyskontowymi. Niektórzy retailerzy próbują też nagradzać kupujących na inne sposoby, np. oferując możliwość zatankowania samochodu w atrakcyjnej cenie” - dodał Mateusz Dąbrowski.

Eksperci z Grupy BLIX zauważają wzrosty w niemal wszystkich formatach - od supermarketów i bazarów, po sklepy osiedlowe i convenience.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28.03-03.04.2025 roku, metodą wywiadów internetowych (CAWI), przez Grupę BLIX oraz firmę technologiczną Proxi.cloud na próbie 1112 konsumentów, którzy we własnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialni za realizację codziennych zakupów. ISBnews, sek

