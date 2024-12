Świąteczne zakupy. Sieci dyskontów w czołówce drożyzny

Wartość świątecznego koszyka zakupów wzrosła o 4,58 proc. - wynika z raportu ASM SFA. W ciągu roku świąteczne zakupy podrożały najbardziej w sieciach Lidl, Aldi i w Biedronce, a taniej jest w Dino i w Makro Cash & Carry. Najbardziej podrożały sok pomarańczowy i czekolada mleczna.

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że średnia cena koszyka produktów świątecznych wyniosła 271,21 zł. Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się: Dino (248,97 zł), Auchan (252,22 zł) oraz Makro Cash & Carry (258,50 zł). Na drugim krańcu rankingu uplasowały się: Carrefour (282,74 zł), POLOmarket (284,68 zł) oraz Netto (295,06 zł).

W dyskontach najdrożej, za wyjątkiem Dino

Autorzy raportu zauważyli, że najwyższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku wystawiają konsumentom dyskonty, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 276,61 zł. To o 14,17 zł (5,4 proc.) więcej niż w najtańszych w tym roku sklepach typu Cash & Carry, w których świąteczny koszyk kosztował 262,44 zł. W środku stawki są jeszcze hipermarkety (270,28 zł) oraz supermarkety (271,09 zł).

W raporcie porównano ceny koszyka złożonego z wybranych do analizy produktów.

„Okazało się, że w największym stopniu świąteczny zestaw zakupów podrożał w ciągu roku w sieci Lidl – o 16,11 proc. Nieco mniejszy wzrost (15,47 proc.) odnotowano w sklepach Aldi oraz w sieci Biedronka (10,56 proc.)” - wskazali autorzy opracowania.

Zaznaczyli, że ceny spadły jedynie w sklepach Dino (-9,14 proc.) oraz Makro Cash & Carry (-4,96 proc.). W sklepach Selgros Cash & Carry były niższe o 0,55 proc.

Drogie masło

Analitycy ASM SFA sprawdzili również ceny masła, których znaczący wzrost zauważyli ostatnio konsumenci. Kostka masła między listopadem a grudniem tego roku w większości sieci podrożała o ok. 11 proc., natomiast w dwóch sieciach ten wzrost wyniósł „nawet” 17 proc. W ich ocenie wpływ na ceny masła ma nie tylko okresowy wzrost popytu związany ze świętami, ale także wyższe koszty produkcji (energia, pasze), odczuwalna inflacja oraz zmniejszone zapasy mleka na rynku. „O ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, to ceny zbliżone do 10 zł za kostkę, staną się nową normą” - stwierdzili analitycy.

Dramat z sokiem pomarańczowym i czekoladą

Zwrócili też uwagę, że najbardziej w ciągu roku podrożały: sok pomarańczowy (43 proc.), czekolada mleczna (22 proc.) oraz niektóre przyprawy (cynamon 13,87 proc.) i herbata (13,14 proc.). Spadły ceny filetów śledziowych (o 9,18 proc. mniej niż przed rokiem), a cena masy makowej z bakaliami jest niższa o 8,44 proc.

Jak podano, najniższą wartość koszyka świątecznego w grudniu tego roku można znaleźć w sklepach typu Cash & Carry, nieco drożej jest w hiper i supermarketach, najwyższą wartość koszyk świąteczny miał w dyskontach.

Przed rokiem zestaw świątecznych produktów przeanalizowanych przez ASM SFA był droższy o 13 proc. wobec 2022 roku.

„Pomiędzy grudniem 2023 a 2024 w największym stopniu podrożały soki, czekolada i niektóre przyprawy. W najmniejszym stopniu drożały kawa i słodkie napoje, ale są też takie produkty, których ceny spadły” - wskazał Kamil Kruk z ASM, cytowany w informacji. Wymienił wśród nich: majonez, masę makową czy filety śledziowe.

Jego zdaniem obecne ceny są konsekwencją wielu czynników, w tym napiętej sytuacji geopolitycznej, zmian na rynkach surowców oraz wzrostu kosztów produkcji i transportu.

„Pomimo odczuwalnie rosnących cen, nadchodzące święta nie będą wiązały się z tak wieloma wyrzeczeniami jak to było przed rokiem lub dwa lata temu. Niemniej jednak dla części konsumentów zorganizowanie świątecznego stołu może okazać się sporym wyzwaniem finansowym” – uważa Kruk.

Jak przeprowadzono badanie?

Zgodnie z przyjętą metodologią, w świątecznej edycji Badania i Raportu Koszyk Zakupowy 2024 przeanalizowano ceny 35 produktów kojarzonych ze świętami. W ten sposób porównano wartości koszyka świątecznego za 2024 r. i różnice pomiędzy jego wartościami w 13 analizowanych sieciach handlowych. Na potrzeby analizy porównawczej, w której ceny produktów oraz wartość koszyka porównano do stanu z roku 2023, wybrano 14 produktów spośród 35 analizowanych.

Analiza dotyczyła: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, dyskontów (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi), supermarketów (Dino, Polomarket, Intermarché), hipermarketów (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc). (PAP)