Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni. Dlatego w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.

„Pamiętaj, zawsze, zanim cokolwiek kupisz w sklepie internetowym, przeczytaj komentarze. Sprawdź opinie. Jeżeli będą złe, to omijaj ten sklep szerokim łukiem. Tak jak w życiu – kupuj tylko w sklepie, który znasz. I te super okazje… – jeżeli już musisz kupić, to zamów i płać przy odbiorze. Jak przyjdzie kurier, to przy nim sprawdź, czy dostałeś, co zamówiłeś” – przestrzega Jerzy Kryszak w kampanii „Bankowcy dla cyberedukacji – bezpieczne zakupy w sieci!”