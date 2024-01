Absolutny rekord bezpośrednich inwestycji zagranicznych

W 2023 zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 7 mld euro, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2022 r. - wskazał PAP dyrektor departamentu inwestycji PAiH Marcin Fabianowicz.

Intel podniósł poziom

Jak ocenił ekspert PAiH, rekordową wartość bezpośrednich inwestycji zagraniczych (BIZ) w 2023 roku zagwarantowała przede wszystkim decyzja Intela o zainwestowaniu 4,2 mld euro w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników koło Wrocławia.

„Tym samym gigant z Doliny Krzemowej zagwarantował Stanom Zjednoczonym pozycję największego zagranicznego inwestora w Polsce” - wskazał. Przypomniał, że w ub.r. amerykański gigant z branży IT ogłosił plany budowy Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników pod Wrocławiem, a łączne nakłady inwestycyjne mają wynieść 4,6 mld dolarów.

Zaznaczył, że ponad 7 mld euro inwestycji zagraniczych w ub.r. jest niemal podwojeniem wyniku z 2022 r., czyli 3,7 mld euro.

Na czele e-mobility

Pytany o branże, które ulokowały w Polsce najwięcej, Fabianowicz wskazał, że liderem pod względem liczby i wartości projektów inwestycyjnych została branża e-mobility.

„Jedną z największych inwestycji tego sektora była decyzja o budowie w Polsce wartej 1,7 mld euro fabryki materiałów akumulatorowych” - powiedział. Przypomniał, że zakład ma wybudować spółka joint-venture Ionway, założona przez firmę PowerCo (należącą do grupy Volkswagen) oraz firmy Umicore. Fabryka zlokalizowana będzie w Nysie (woj.opolskie) na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Modne usługi dla biznesu

Szef departamentu inwestycji PAiH wskazał, że w 2023 roku Polska cieszyła się też zainteresowaniem branży BSS, czyli nowoczesnych usług dla biznesu. Z danych Agencji wynika, że obecnie w całym kraju prowadzi działalność ponad 1300 centrów (co stanowi ok. 70 proc. wszystkich centrów BSS w Europy Środkowo - Wschodniej), zaś zatrudnienie w sektorze przekracza 300 tysięcy pracowników, co stanowi niemal 50 proc. zatrudnienia w sektorze w tej części Europy.

Według Fabianowicza, jednym z najpopularniejszych miejsc do inwestycji dla zagraniczych firm jest województwo dolnośląskie, gdzie swoje przedsięwzięcie ma m.in. realizować największy inwestor w historii Polski – Intel.

Walka o pozycję lidera

Pytany o prognozy na rok 2024, ekspert PAiH, zaznaczył, że wyniki zależą od wielu czynników, m.in. polityki państwa oraz sytuacji międzynarodowej. „O ile tak wielkie projekty jak Intel zdarzają się raz na kilka lat, to ważne jest także budowanie całych łańcuchów wartości. Może wynik na koniec roku 2024 nie będzie tak imponujący w liczbach jak ten zeszłoroczny, ale na pewno nasze działania ugruntują pozycję Polski jako lidera w wielu obszarach” - powiedział.

Ewa Wesołowska (PAP), sek

