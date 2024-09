Będzie fabryka Intela! Publiczna pomoc w mega inwestycji

Komisja Europejska dała zielone światło dla pomocy publicznej dla inwestycji Intela w Polsce – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wsparcie ze strony rządu będzie rekordowe – przekroczy 7,4 mld w latach 2024-2026.

„Komisja Europejska poinformowała nas, że jest zielone światło dla inwestycji Intela w Polsce” – powiedział minister Gawkowski w trakcie briefingu prasowego w Sejmie. Dodał, że pomoc wyniesie ponad 7,4 mld w latach 2024-2026. Przypomniał przy tym, że łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 25 mld zł.

Przypomnijmy, że o planach budowy w Miękini pod Wrocławiem Zakłady Integracji i Testowania Półprzewodników firma Intel poinformowała w sierpniu 2023 roku. Szefem inwestycji został Greg Anderson, który pracuje w firmie od blisko 20 lat.

Ruszyły prace przygotowawcze

Sama fabryka ma kosztować 4,6 mld dol. – a więc 18,4 mld zł. Na początku sierpnia przekazano plac budowy firmie, która ma przygotować teren. Chodzi o wyrównanie terenu o powierzchni około 50 ha oraz budowę zbiornika szczelnego, pełniącego funkcję retencyjną wód deszczowych dla obiektów budowlanych, które powstaną na przylegających terenach Niwelacja terenu ma się zakończyć w czwartym kwartale br.

Kiedy podpisanie umowy?

„Liczymy, że podpisanie umowy z Intelem nastąpi do końca roku. Wówczas będzie możliwe rozpoczęcie budowy zakładu. Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce od wielu lat. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że dotyczy ona półprzewodników, jednego z kluczowych produktów, napędzającego gospodarkę przyszłości” – mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, który stoi na czele Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych.

Niezbędna opinia Prokuratorii Generalnej

Zgoda Rady Ministrów oraz notyfikacja pomocy publicznej umożliwią zawarcie umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji a firmą Intel, określającej szczegółowe zasady tej pomocy. Warunkiem udzielenia pomocy publicznej jest uzyskanie także przez Intel statusu otwartej unijnej fabryki. Intel złożył już taki wniosek do Komisji Europejskiej. Z uwagi na wartość przedmiotu umowy niezbędne będzie zaopiniowanie jej przez Prokuratorię Generalną. Trwają już robocze prace pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Prokuratorią.

Trzy ogniwa łańcucha dostaw

Intel podaje, że nowa fabryka w okolicach Wrocławia, w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu w Niemczech pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

121 tys. pracowników na świecie, 10 tys. w Europie

Intel, z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, to założony w 1968 roku koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie.

Amerykańska firma jest notowana na giełdzie NASDAQ. Wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej – około 10 tys. W Polsce jest obecna Już od ponad dwóch dekad - w Gdańsku działa centrum badawczo-rozwojowe Intela.

Źródło: PAP

Oprac. GS

