42 proc. spółek na GPW to firmy rodzinne

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są 172 firmy rodzinne, to 42 proc. wszystkich notowanych spółek, wynika z raportu „Firmy rodzinne na GPW” firmy doradczej Grant Thornton.

„To podstawa naszego rynku. Spółki rodzinne stanowią istotny segment spółek na warszawskiej giełdzie” - powiedział wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW Dariusz Mejszutowicz podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Jak wynika z raportu Grant Thornton, przeciętna polska spółka rodzinna osiąga 1,39 mld zł przychodów, tj. o 8 proc. więcej niż przed rokiem i generuje ponad 109 mln zł wyniku EBITDA (spadek o 8 proc.). Wartość rynkowa przeciętnej firmy rodzinnej notowanej na GPW przekroczyła na koniec 2023 roku 1 008 mld zł (wzrost o 25 proc.).

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, widać oznaki tzw. sukcesji menedżerskiej - tzn. przekazania zarządzania spółką w ręce wynajętych menedżerów a nie potomków założycieli spółek - w 13 proc. spółek nie zasiadają członkowie rodzin założycieli, rok wcześniej było to 6 proc..

„Tegoroczne dane prezentują interesujący obraz zarządzania i własności w firmach rodzinnych, ukazując zarówno ich mocne strony, jak i obszary wymagające uwagi. Aktywny udział nestorów w zarządzaniu świadczy o silnym zakorzenieniu tradycji i doświadczenia w strukturach tych firm, co jest ich istotnym atutem. Jednak niski poziom zaangażowania kolejnego pokolenia wskazuje na wyzwania związane z płynnym przekazywaniem władzy i własności, przez co budowanie planu sukcesji pozostaje kluczowym wyzwaniem strategicznym firm rodzinnych. Widzimy, że rośnie liczba osób zarządzających spoza rodziny, co może świadczyć o większym zainteresowaniu sukcesją z wykorzystaniem zewnętrznego zarządu. Jest to rozwiązanie szczególnie cenne w przypadku, gdy brak odpowiednio przygotowanych sukcesorów w rodzinie wymusza alternatywne podejście do przejęcia sterów” - powiedziała senior counsel, radca prawny, lider zespołu doradztwa dla firm rodzinnych w Grant Thornton Maja Jabłońska.

Spółka rodzinna jest mniejsza niż przeciętna spółka na GPW, głównie za sprawą gigantów branżowych z segmentu przemysłu i produkcji, a także energetyki, których znajdziemy w tej drugiej grupie. Jednocześnie spółka rodzinna wypracowała w ubiegłym roku wyższy poziom marży zysku netto. Przeciętna spółka z polskiego parkietu, niezależnie od struktury właścicielskiej, od lat systematycznie zwiększa przychody, generuje dodatnie wyniki finansowe na poziomie EBITDA zapewniając właścicielom zyski na poziomie 8-9 proc. w przypadku spółek rodzinnych oraz 13-15 proc. w przypadku pozostałych podmiotów, podano w raporcie.

Z raportu wynika też, że tylko 9 spośród 172 analizowanych firm rodzinnych, czyli 5 proc. wszystkich firm rodzinnych notowanych na GPW, ujawniło w swoim akcjonariacie fundacje rodzinne (fundacja posiada ponad 5 proc. akcji). To wynik podobny jak przed rokiem. Brak dynamiki w tym obszarze może wynikać z faktu, że wielu przedsiębiorców, antycypując ewentualne zmiany przepisów w zakresie fundacji rodzinnej, wykorzystuje to narzędzie jako efektywny wehikuł inwestycyjny, nie lokując w nim jednocześnie całego swojego majątku, wskazano.

