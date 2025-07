Działka po Intelu już czeka na innego technogiganta?

Przygotowana dla Intela działka w podwrocławskiej Miękini może trafić do innego podmiotu z sektora półprzewodników, poinformował ISBnews zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Arkadiusz Tarnowski.

„Działka w podwrocławskiej Miękini, przygotowana z myślą o inwestycji Intela, pozostaje w pełni gotowa pod realizację dużych projektów przemysłowych. Jak dotąd, nie zmieniła swojego statusu, a jej infrastruktura i przygotowanie czynią ją atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. PAIH ma nadzieję, że uda się pozyskać nowe podmioty z sektora półprzewodników, które będą kontynuować zamierzenia zbliżone do pierwotnych. Jednocześnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, teren może zostać przeznaczony pod inne strategiczne inwestycje wymagające dużych nakładów infrastrukturalnych” - powiedział Arkadiusz Tarnowski w odpowiedzi na pytania ISBnews.

„W przypadku, gdy teren w Miękini oficjalnie wróci do puli dostępnych lokalizacji inwestycyjnych, będzie oferowany firmom poszukującym dużych działek z dostępem do odpowiednio wysokiej mocy energetycznej - co jest kluczowe m.in. dla sektora nowych technologii, data center, przemysłu elektronicznego czy nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego. Intensywnie analizujemy potencjalne scenariusze i profile firm, które mogłyby najlepiej wykorzystać ten potencjał” - dodał.