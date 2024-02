Zużycie energii rośnie szybciej niż jej produkcja

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 7,88 proc. w skali roku i wyniosło 16,28 TWh w styczniu 2024 r., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 5,83 proc. rok do roku do 15,91 TWh w styczniu - podały PSE. Spada produkcja prądu w elektrowniach węglowych, rośnie za to dynbamicznie w sektorze OZE

W styczniu 2024 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 7,14 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 3,18 proc. r/r), 3,11 TWh z węgla brunatnego (spadek o 10,88 proc. r/r), natomiast w elektrowniach gazowych - 1,71 TWh (wzrost o 30,82 proc.), zaś w elektrowniach wiatrowych - 3,21 TWh (wzrost o 38,11 proc. r/r), podały też PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 15 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

ISBnews, sek

