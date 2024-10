Pożegnanie z węglem? Jest go coraz mniej w miksie

Procentowy udział węgla kamiennego w produkcji energii spadł we wrześniu w Polsce do 35,36 proc. z 49,06 proc. we wrześniu 2023 roku - wynika z danych PSE.

Elektrownie oparte na węglu brunatnym we wrześniu dostarczyły 22,12 proc. całej produkcji wobec 22,23 proc. we wrześniu 2023 roku. Elektrownie na gaz dostarczyły 11,01 proc. energii wobec 4,38 proc. rok temu. Z kolei elektrownie na wiatr dostarczyły we wrześniu 17,04 proc. energii wobec 9,41 proc. we wrześniu 2023 roku. Z elektrowni wodnych pochodziło 1,25 proc. energii wobec 1,69 proc. rok temu.

Ze źródeł odnawialnych innych niż woda i wiatr pochodziło we wrześniu 13,22 proc. całej energii, wobec 13,24 proc. we wrześniu 2023 r.

PAP Biznes/ as/

