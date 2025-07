JSW fedruje: produkcja w górę, ale przychody w dół

Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyniosła 3,34 mln ton w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o ok. 16,7 proc. kw/kw oraz wzrost o ok. 16,4 proc. r/r. JSW odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 2,76 mld zł w porównaniu do 2,901 mld zł w I kw. 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Produkcja węgla znacznie wzrosła…

„Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,82 mln ton i była wyższa w porównaniu do I kw. 2025 r. o ok. 21,4 proc., a w stosunku do II kw. 2024 r. wyższa o ok. 22 proc.; produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,52 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2025 r. o ok. 3,4 proc., a w stosunku do II kw. 2024 r. niższa o ok. 6,7 proc.” - czytamy w komunikacie.

Produkcja koksu ogółem w II kw. 2025 r. wyniosła 0,71 mln ton i była wyższa o ok. 0,5 proc. w porównaniu do I kw. 2025 r., a w stosunku do II kw. 2024 r. odnotowała spadek o ok. 2,9 proc., podano także.

… ale przychody spadły

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 2,76 mld zł w porównaniu do 2,901 mld zł w I kw. 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

„Szacowane przychody ze sprzedaży węgla (sprzedaż zewnętrzna i wewnętrzna bez włączeń konsolidacyjnych) w II kw. 2025 r. wyniosły ok. 1,848 mld zł, w porównaniu do 1,972 mld zł w I kw. 2025 r. notując spadek o 6,3 proc.;

• szacowane przychody ze sprzedaży koksu w II kw. 2025 r. wyniosły ok. 766 mln zł, w porównaniu do ok. 781 w I kw. 2025 r. tym samym były niższe o 1,9 proc.;

• szacowane przychody ze sprzedaży produktów węglopochodnych w II kw. 2025 r. wyniosły ok. 81,4 mln zł; w porównaniu do 81,6 mln zł w I kw. 2025 r. tym samym były niższe o 0,2 proc.

Razem przychody ze sprzedaży JSW S.A. wyniosły ok. 2,760 mld zł, w porównaniu do 2,901 mld zł w I kw. 2025 r. notując spadek o 4,8 proc.” - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Drożyzna w sklepach znów się rozpędza

Rząd Tuska nie chce NABE - i już!

Rekord na giełdzie! Orlen z dwunastocyfrową kapitalizacją

»»Premier Tusk chroni granicę przed… Polakami! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!