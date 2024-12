Zielony wodór od Polsatu. „Produkcja w fazie rozruchu”

Grupa Polsat Plus i ZE PAK uruchomiły elektrolizer do produkcji zielonego wodoru. Instalacja jest w fazie rozruchów i regulacji – poinformowali w poniedziałkowym komunikacie Grupa Polsat Plus i ZE PAK. Elektrolizer będzie wytwarzać ok. 1 tys. kg wodoru na dobę.

„Produkcja zielonego wodoru w Koninie jest w fazie rozruchów i regulacji całej instalacji” – poinformowali w poniedziałek w komunikacie Grupa Polsat Plus i ZE PAK.

Zainstalowany w ZE PAK elektrolizer ma moc 2,5 MW. Pozwala na produkcję ok. 1 tys. kg wodoru na dobę. To ilość potrzebna do zatankowania ok. 40 miejskich autobusów wodorowych dziennie. Wykorzystuje technologię PEM opartą o elektrolit polimerowy. Charakteryzuje się większą sprawnością oraz możliwością uzyskania wodoru o lepszej jakości niż w przypadku konwencjonalnych elektrolizerów alkaicznych.

Jak dodała w komunikacie spółka, liczba zainstalowanych elektrolizerów w przyszłości będzie zwiększana; Grupa Polsat Plus finalizuje prace nad alkaicznym elektrolizerem własnej produkcji o mocy 0,5 MW.

Produkowany przez ZE PAK wodór jest „zielony”; paliwo spełnia międzynarodowe normy czystości wodoru do ogniw paliwowych w samochodach osobowych, autobusach i samochodach dostawczych. Wodór produkowany jest przy pomocy energii pozyskiwanej ze słońca i wiatru. ZE PAK posiada 338 MW mocy zainstalowanej w OZE.

Produkcja wodoru to kolejne ogniwo w budowanym przez ZE PAK i Grupę Polsat Plus łańcuchu.

Spółka posiada już 10 wodorowozów służących do transportu i magazynowania paliwa; dziewięć o pojemności 1024 kg i jeden o pojemności 371 kg.

Polski autobus wodorowy produkowany w Świdniku / autor: materiały prasowe, fot. Grupa Polsat Plus, Agencja WBF

Stacje wodorowe i pojazdy na paliwo wodorowe

W pięciu miastach Polski: Warszawie, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie działają stacje do tankowania wodoru pod marką NESO; szósta uruchomiona zostanie jeszcze w tym roku we Wrocławiu. Ponadto pięć kolejnych stacji wybudowanych zostanie przy drogach sieci transeuropejskiej sieci transportowej.

Grupa Polsat Plus i ZE PAK produkują również miejskie autobusy wodorowe pod marką NesoBus w fabryce w Świdniku. 30 tego typu pojazdów jeździ już w Rybniku i Gdańsku; 39 kolejnych dostarczonych zostanie do Chełma, Konina i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Inwestycje w technologie wodorowe są częścią realizowanej przez spółki Strategii 2023+, która ma na celu budowę zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. ZE PAK do tej pory produkował energię w oparciu o kopalnie węgla brunatnego w Wielkopolsce Wschodniej, które zasilały bloki węglowe w zespole elektrowni. Prezes spółki Piotr Woźny zapowiedział w grudniu zakończenie wydobycia i spalania węgla do połowy 2026 r.

Grupa Polsat Plus za pośrednictwem Grupy Cyfrowy Polsat kontroluje m.in. w 100 proc. telekomunikacyjne firmy Polkomtel i Netię oraz Telewizję Polsat i Grupę Interia. Ma też kontrolne udziały w energetycznej grupie ZE PAK oraz w firmie deweloperskiej Port Praski.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. W NBP jest 427,2 ton kruszcu

Kolejny producent maszyn wynosi się z Polski

KRUS: Zmiany w składkach dla rolników

»»Terror pseudoaktywistów w Warszawie. Blokują ulice i śmieją się w twarz - oglądaj na antenie telewizji wpolsce24