Zużywamy coraz więcej energii. I więcej mamy jej z OZE

Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 2,22 proc. w skali roku i wyniosło 13,02 TWh we wrześniu 2024 r., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. krajowe zużycie wzrosło o 1,83 proc. r/r do 125,26 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 2,18 proc. r/r do 13,22 TWh we wrześniu, podały też PSE na swojej stronie internetowej. W okresie styczeń-wrzesień 2024 r. odnotowano wzrost produkcji o 3,42 proc. r/r do 122,98 TWh.

We wrześniu 2024 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 4,68 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 26,36 proc. r/r), 2,92 TWh z węgla brunatnego (wzrost o 1,68 proc. r/r), natomiast w elektrowniach gazowych - 1,46 TWh (wzrost o 157,1 proc.), w elektrowniach wiatrowych - 2,25 TWh (wzrost o 85,1 proc. r/r), zaś z innych odnawialnych - 1,75 TWh (wzrost o 2,06 proc.), podały też PSE.

W okresie styczeń-wrzesień 2024 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 49,47 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 10,37 proc. r/r), 26,56 TWh z węgla brunatnego (wzrost o 3,48 proc. r/r) i 11,52 TWh w elektrowniach gazowych (wzrost o 21,47 proc.), w elektrowniach wiatrowych - 17,55 TWh (wzrost o 24,74 proc. r/r), zaś w innych odnawialnych - 15,37 TWh (wzrost o 30,45 proc.).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

