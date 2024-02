Szef NATO o zagrożeniu dla Sojuszu. Co powiedział?

Nasze odstraszanie pozostaje wiarygodne, dlatego nie widzimy żadnego zagrożenia militarnego wobec żadnego z państw członkowskich NATO - oświadczył w sobotę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

„Nie możemy brać pokoju za pewnik, ale warto podkreślić, że nie widzimy bezpośredniego zagrożenia wobec któregokolwiek z sojuszników z NATO. Świat stał się bardziej niebezpiecznym miejscem, ale również NATO stało się silniejsze” - podkreślił Stoltenberg.

Czytaj też: Scholz: Europa musi dalej wzmacniać możliwości obronne

„Celem NATO jest zapobieganie wojnie; zapewnienie, że w Moskwie nikt nie popełni błędu w obliczeniach, co do gotowości i zdecydowania Sojuszu, by bronić wszystkich swoich członków i dawanie jasno do zrozumienia, że atak na jednego członka NATO spowoduje podpowiedź całego Sojuszu. Tak długo, jak ten komunikat jest jasno przekazywany Moskwie - żaden sojusznik nie zostanie zaatakowany” - ocenił sekretarz generalny NATO.