W Jasionce konwencja CPAC – światowy szczyt konserwatystów

W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczęła się konferencja CPAC. Wśród uczestników będą m.in. prezydent Andrzej Duda, sekretarz ds. bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Kristi Noem oraz kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

CPAC (Conservative Political Action Conference) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce.

Wraz z rosnącą popularnością prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w środowiskach konserwatywno-narodowych konferencja została zdominowana przez jego zwolenników.

Największe wydarzenie konserwatywne w Polsce

Współorganizatorem wtorkowej imprezy jest TV Republika. Jak podała stacja na stronie internetowej konferencji, będzie to największe wydarzenie konserwatywne w Polsce.

Konferencja rozpocznie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Zen.com Expo o godz. 9. Gości powitają m.in. prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz dyrektor programowy tej stacji Michał Rachoń. Głos zabierze również Matt Schlapp, przewodniczący American Conservative Union, która organizuje konferencje CPAC.

Jak podkreślili organizatorzy, Schlapp od 2014 r. odgrywa ważną rolę w promowaniu wartości konserwatywnych; blisko współpracował z administracją Donalda Trumpa. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy asystenta prezydenta George’a W. Busha oraz dyrektora ds. politycznych w Białym Domu (2001–2005).

Prezydent Andrzej Duda będzie przemawiał na zakończenie CPAC / autor: PAP/Leszek Szymański

Długa lista gości, wśród nich Andrzeja Duda i Karol Nawrocki

W Jasionce zaplanowano wystąpienia polityków PiS, m.in. b. premiera Mateusza Morawieckiego, który obecnie jest szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Przemysława Czarnka, b. ministra edukacji narodowej. Na Podkarpaciu obecny będzie również b. szef MON Mariusz Błaszczak, a także Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W Jasionce ma pojawić się ministra bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. W listopadzie wybór Noem na to stanowisko wzbudził kontrowersje m.in. przez fragment jej książki, w którym napisała, że zastrzeliła swoją 14-miesięczną suczkę Cricket, ponieważ była żywiołowa i „zrujnowała polowanie” na bażanty. Podkreśliła, że jest to dowód na to, że jeśli trzeba, zdolna jest zrobić wszystko, co „trudne, brudne i brzydkie”.

Z Rumunii przyjedzie także lider prawicowej partii AUR George Simion, który 18 maja przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich z proeuropejskim burmistrzem Bukaresztu Nicusorem Danem.

W konferencji udział weźmie także popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. W Jasionce obecny będzie również prezydent Andrzej Duda, który będzie przemawiał na zakończenie konferencji.

