Rolnicy mają dość. Oto trzy apele do rządu

Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu - powiedział PAP przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

Szef OPZZ wskazał, że celem wtorkowego protestu rolników, którzy mają blokować m.in. trasy szybkiego ruchu i drogi, jest zrealizowanie przez rząd ich trzech postulatów.

Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce - podkreślił.

Zaznaczył, że choć przedstawiciele organizacji rolniczych spotykali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim, to prawdziwych rozmów rządem nie było.

Chcemy żeby rząd złożył do Komisji Europejskiej deklarację, że Polska całkowicie wycofuje się Zielonego Ładu - oświadczył.

Ponadto - jak dodał - „oczekujemy wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz zapewnienia, że nie będzie w Polsce likwidacji hodowli zwierząt, w tym futerkowych”.

Izdebski zapowiedział, że oprócz wtorkowego protestu, 27 lutego br. zaplanowany jest „gwiaździsty marsz na Warszawę”, w którym, oprócz polskich rolników, mają też uczestniczyć przedstawiciele organizacji rolniczych z innych krajów europejskich.

Chcemy pokazać, że zatrzymanie Zielonego Ładu jest naszym wspólnym postulatem - wskazał.

Czy polski rząd dba o polskich rolników?

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że w wielu aspektach przyznaje rację rolnikom, ale jednoczenie „zamknięcie” Zielonego Ładu nie będzie możliwe.

Minister poinformował również, że strona polska negocjuje dwustronne porozumienie z Ukrainą w sprawie importu produktów rolnych. Chodzi o to, by ustalić zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć do Polski, by nie naruszyć stabilizacji poszczególnych rynków.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd mówi koniec. Koniec negocjacji ws. zamknięcia kopalń

Zielona rewolucja się sypie

Zdesperowani drwale blokują drogę w Bieszczadach

Intel uruchamia inwestycyjny plan B? Polska out?

pap, jb