Potężny skok cen gazu

Gaz na europejskim rynku zdrożał o ponad 3 proc. Także notowania ropy mocno zwyżkowały mocno powyżej 2 proc.

Kontrakty na gaz ostro w górę

W piątek około godz. 18 gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach kwietniowych zdrożał o ponad 3 proc., do 25,77 euro za MWh. Również o 3,67 proc. zdrożały kontrakty majowe do 25,96 euro za MWh.

W czwartek na zamknięciu kontrakty kwietniowe na gaz były wyceniane na ponad 24,87 euro za MWh. Z kolei gaz z dostawą w maju kosztował 25,04 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP)

Ropa drożeje po obu stronach Atlantyku

Ropa naftowa Brent w piątek rano po godz. 17.30 drożała o 2,52 proc., do 83,97 dol. za baryłkę. W górę poszła również cena amerykańskiej ropy WTI - o 2,96 proc., do 80,58 dol. za baryłkę.

Ropa naftowa Brent w piątek rano ok. godz. 9 drożała o 0,40 proc., do 82,24 dol. za baryłkę. Zwyżkowała również cena amerykańskiej ropy WTI - o 0,32 proc., do 78,51 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

