Spadek cen gazu!

Gaz w holenderskim hubie TTF tanieje w poniedziałek o ponad 5 proc., kontrakty na najbliższe miesiące są wyceniane na poziomie 25 euro za MWh.

Kontrakty na kwiecień staniały o prawie 5,3 proc. do 25 euro za MWh, majowe spadły o 5 proc. do nieco ponad 25,1 euro za MWh. Wyceny na kolejne miesiące do września włącznie po poniedziałkowych spadkach są w przedziale 25-26 euro za MWh. Najwyżej notowany, na poziomie 30,5 euro za MWh jest gaz z dostawą w styczniu 2025 r.

Ceny gazu w kulminacyjnym momencie

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

pap, jb