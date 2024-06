Wzrost cen prądu i gazu naciśnie inflacyjny spust

Odmrażanie cen prądu i gazu doda do inflacji CPI 1,4-1,5 pkt proc. w lipcu – szacują analitycy ING Bank Śląski

„Nowa taryfa #URE na gaz bez zaskoczeń. Rachunki wzrosną 20 proc., zakładaliśmy że będzie to 15 proc.. Zakładaliśmy, że odmrożenie cen gazu doda do CPI 0,4 pkt proc., a po ogłoszeniu taryfy będzie to 0,55 pkt proc. Czekamy na nową taryfę na prąd. Zakładamy, że łączny wpływ stopniowego odmrażania cen prądu i gazu doda w lipcu do inflacji CPI około 1,4-1,5 pkt proc. Pamiętajmy, że skok inflacji CPI z marcowego dołka na poziomie 2 proc. r/r do ok. 4,7 proc./r w grudniu 2024 to nie tylko odmrażanie cen mediów. To także efekty statystyczne (porównujemy się do spadających cen w II poł. 2023), a także uporczywości inflacji bazowej (tej głównie krajowej), która nie chce spaść poniżej 3,5 proc. pomimo recesji w konsumpcji trwającej prawie rok!” - czytamy w komentarzu ING BSK.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5 proc. (przy wzroście cen usług - o 6,2 proc. i towarów - o 1,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów i usług po 0,1 proc.).

Konsensus rynkowy to inflacja CPI na poziomie 2,5 proc. r/r w czerwcu br. Jak poinformowała wczoraj wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley, inflacja konsumencka CPI w czerwcu br. z dużym prawdopodobieństwem okaże się podobna do majowej, która wyniosła 2,5 proc. r/r.

ISBnews, sek

