Kreml bezwzględnie rusyfikuje okupowane terytoria Ukrainy, chcąc, aby ich integracja stała się nieodwracalna, a mieszkańcom, którzy nie przyjmą rosyjskiego paszportu, po 1 lipca będzie grozić deportacja lub wywiezienie w głąb Rosji - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano dane rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, według których na tymczasowo kontrolowanych terytoriach Ukrainy jest ok. 2,8 mln mieszkańców posiadających rosyjskie paszporty. Dodano, że od przyjęcia rosyjskiego paszportu Rosja uzależnia dostęp do świadczeń na tych obszarach, w tym do świadczeń społecznych i opieki zdrowotnej.

Przypomniano, że w kwietniu 2023 roku rosyjski prezydent Władimir Putin wydał dekret stanowiący, że mieszkańcy tymczasowo kontrolowanych terytoriów, którzy odmówią przyjęcia rosyjskiego paszportu, staną się cudzoziemcami lub bezpaństwowcami, a takie osoby mają prawo do przebywania na tych terytoriach tylko do 1 lipca 2024 roku.

Jak oceniono, istnieje realna możliwość, że każda osoba na tymczasowo kontrolowanych terytoriach, która po tej dacie nie będzie miała rosyjskiego paszportu, zostanie deportowana lub zatrzymana, a niedawna retoryka wiceprzewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa sugeruje, że osoby te mogą zostać deportowane na odległe obszary Rosji.

„Kreml prowadzi bezwzględną politykę rusyfikacji na tymczasowo kontrolowanych terytoriach. Inny dekret, wydany 26 lutego 2024 roku, w sprawie okręgów wojskowych, stanowi, że tymczasowo kontrolowane terytoria staną się teraz częścią rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego. Kreml dąży do uczynienia integracji tymczasowo kontrolowanych terytoriów (Ukrainy) z Federacją Rosyjską nieodwracalną” - napisano.

