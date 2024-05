Londyn nie pęka. Rosyjski dyplomata-szpieg wydalony

Brytyjski minister spraw wewnętrznych James Cleverly poinformował w środę o wydaleniu z kraju rosyjskiego attache obrony, który został uznany za szpiega, a także o odebraniu statusu obiektu dyplomatycznego kilku nieruchomościom należącym do Rosji.

Cleverly wyjaśnił, że działania te podjęto w reakcji na ”lekkomyślne i niebezpieczne działania rządu rosyjskiego w całej Europie„.

„Mogę powiedzieć Izbie Gmin, że wydalimy rosyjskiego attache obrony, który jest niezadeklarowanym oficerem wywiadu wojskowego. Pozbawimy statusu obiektu dyplomatycznego kilka nieruchomości należących do Rosji w Wielkiej Brytanii, które naszym zdaniem były wykorzystywane do celów wywiadowczych, w tym Seacocks House, nieruchomość należącą do Rosji w Sussex oraz (budynek) sekcji handlu i obrony w Highgate” - powiedział Cleverly.