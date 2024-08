Przewidujemy, że do końca roku Rosja zwiększy liczebność swoich sił na Ukrainie z 600 tys. do 800 tys. żołnierzy - zaalarmował w poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy gen. Iwan Hawryluk.

Według Hawryluka Rosja konsekwentnie rozbudowuje swoje zgrupowanie wojskowe na okupowanych terytoriach Ukrainy. Na początku 2024 roku liczyło ono 440 tys. żołnierzy, obecnie jest to około 600 tys., a do końca roku ma wzrosnąć do 800 tys. - ostrzegł przedstawiciel rządu.

Ministerstwo obrony w Kijowie przewiduje, że liczba osób przeznaczonych do mobilizacji na Ukrainie wkrótce osiągnie 1 mln. „Teraz ich liczba wynosi około 930 tys., a za tydzień przekroczy milion” - powiadomił Hawryluk.

W jego ocenie obecny poziom mobilizacji nie odpowiada jednak potrzebom armii.

Osoba zmobilizowana nie jest jeszcze żołnierzem, ponieważ stanie się nim za trzy do sześciu miesięcy - podkreślił wiceminister.

