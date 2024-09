Zełenski namawia do zestrzeliwania rosyjskich rakiet?

Zachód boi się mówić o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji w Kijowie. Podczas swojego wystąpienia zadeklarował m.in., że spotka się jeszcze we wrześniu z prezydentem USA Joe Bidenem i przedstawi mu swój plan na zakończenie wojny.

„Skoro sojusznicy wspólnymi siłami zestrzeliwują rakiety i drony nad Bliskim Wschodem, to dlaczego nadal nie ma podobnej decyzji, aby zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony nad Ukrainą?” - pytał Zełenski na konferencji zorganizowanej przez fundację ukraińskiego miliardera Wiktora Pinczuka. Dodał, że „nawet boją się powiedzieć: „pracujemy nad tym”.

Jak napisała agencja AFP, zarówno Amerykanie, jak i Europejczycy wstrzymują się przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie chronienia ukraińskiego nieba ze względu na możliwość eskalacji konfliktu z Rosją.

Włączenie się do konfliktu?

Władimir Putin w czwartek odpowiedział na ukraińskie apele i ostrzegł, że jeśli Zachód wyda zgodę Ukrainie na trafianie celów w głąb Rosji - co również jest tematem spornym - to może to doprowadzić do „stanu wojny” z NATO.

Podczas piątkowej konferencji ukraiński prezydent odniósł się też do sytuacji na froncie. Powiedział, że ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim umożliwiła częściowe zatrzymanie rosyjskiego natarcia na wschodzie kraju, w rejonie Pokrowska, gdzie - jak to określił - sytuacja jest „trudna”.

Równocześnie dodał, że w ramach próby odbicia swoich ziem Rosjanie prowadzą kontrnatarcie siłami około 40 tys. żołnierzy.

Rosyjska armia po raz pierwszy od końca sierpnia, kiedy siły ukraińskie weszły do obwodu kurskiego, poinformowała w czwartek, że odzyskała część zajętego terenu. Strona ukraińska potwierdziła, że kontrofensywa ma miejsce.

Gdzie najtrudniej?

Jednocześnie to w obwodzie donieckim sytuacja pozostaje najtrudniejsza, co przyznają sami Ukraińcy. Wojska rosyjskie są niespełna kilka kilometrów od miejscowości Pokrowsk, która jest kluczowym węzłem logistycznym dla armii ukraińskiej w tym rejonie

