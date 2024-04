Ropa drożeje! PIE: Inflacja też w górę

Cena baryłki ropy Brent wzrosła w ciągu trzech tygodni z 80 dol. do 90 dol. Wyższe ceny ropy przełożą się na krajową inflację – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny w opublikowanym w czwartek „Tygodniku PIE” proc.

Ekonomiści PIE przypomnieli, że według Biura Maklerskiego Reflex koszt zakupu ropy naftowej w rafinerii stanowi ok. 50 proc. ceny detalicznej oleju napędowego na stacji paliw oraz 56 proc. benzyny. Faktyczny koszt surowca jest nieco mniejszy, m.in. z powodu marży rafineryjnej.

Według PIE wyższe ceny ropy przełożą się na krajową inflację.

Nasz model wskazuje, że wzrost ceny ropy Brent o 10 proc. przekłada się na podwyżkę cen paliw w Polsce o ok. 4 proc. Paliwa do środków transportu stanowią z kolei 6 proc. łącznych wydatków konsumenckich. Przy takich proporcjach trwałe utrzymanie cen baryłki ropy w okolicach 90 dol. podwyższy inflację o ok. 0,3 pkt. proc. w perspektywie roku. Wzrost ceny ropy do 100 dol. za baryłkę przełoży się na podniesienie CPI o kolejne 0,2 pkt. – wskazano w analizie PIE.