Izrael kontra Iran. Kto może wygrać starcie?

W ten weekend rozpoczęła się wojenna rozgrywka między Izraelem a Iranem. Czym dysponują siły zbrojne tych państw, i - gdyby doszło do pełnej eskalacji - kto wyszedłby zwycięsko z takiego konfliktu?

Przypomnijmy: w nocy z soboty na niedzielę Iran dokonał odwetowego uderzenia na Izrael za ostrzelanie irańskiej placówki konsularnej w Damaszku, w którym zginęło kilku wyższych rangą irańskich oficerów.

Odwet Teheranu

Teheran wystrzelił ponad 300 dronów i rakiet, głównie ze swojego terytorium, jednak wyrządziły one niewielkie szkody bowiem ogromną większość z nich udało się strącić siłom Izraela, USA, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Jordanii.

Głos ekspertów

Atak ów, jak argumentują eksperci, mógł być jednak skutecznym sposobem testowania izraelskiej (i sojuszniczej) obrony przeciwrakietowej. Jak wskazuje na swoim profilu na platformie X Jarosław Wolski na stole jest też kwestia ataku jądrowego!

Z 110 odpalonych MRBM (rakiet balistycznych średniego zasięgu) 7 trafiło w rejon bazy. W przypadku rakiet balistycznych średniego zasięgu uzbrojonych w głowicę atomową teoretycznie wystarczy jedno skuteczne trafienie.

Jak jednak zaznacza ekspert, trudno jest uznawać Iran za państwo dysponujące licznymi zasobami małych, taktycznych głowic jądrowych.

Pełna treść komentarza eksperta dostępna jest na platformie X:

Siła Iranu?

Choć Iran lubi przedstawiać się jako militarna potęga regionu, w istocie jego siły zbrojne wcale nie są imponujące.

Według danych rankingu Global Firepower Iran ma dysponować potężną liczbą żołnierzy - 525 tys., jak również mieć do dyspozycji ponad 300 tys. rezerwistów. Dodatkowo wojska lądowe mają posiadać 3709 czołgów, 8500 opancerzonych pojazdów bojowych, 770 sztuk artylerii samobieżnej, 2108 sztuk artylerii holowanej czy 2475 wyrzutni rakietowych.

W powietrze Iran poderwać może 161 myśliwców, 23 samoloty szturmowe, 85 transporterów, 96 samolotów treningowych, 99 śmigłowców czy 12 śmigłowców szturmowych. Mało imponująco prezentuje się marynarka wojenna Iranu - 6 fregat, 3 korwety, 29 okrętów podwodnych i 20 patrolowców.

O ile bez konfrontacji kinetycznej trudno jest oceniać możliwości bojowe irańskiej armii, to jednak warto zauważyć, że kraj ten nie dysponuje zbyt wielką ilością sprzętu najnowszej klasy, opierając się na rozwiązaniach własnego przemysłu zbrojeniowego, które w dużej części mają ogromną ilość… rosyjskiego „DNA”.

O tym jak (nie)skuteczna jest irańska broń wspomina korespondent wojenny i ekspert ds. wojskowości Marcin Ogdowski, który tak komentuje sukces izraelskiej obrony opl:

Miażdżąca skuteczność nie dziwi i kolejny raz dowodzi wyższości zachodniej technologii wojskowej nad rozwiązaniami z innych kręgów kulturowych, w dużej mierze o sowieckim rodowodzie (szahidy to hybryda rozwiązań zachodnich i irańskich, ale rakiety i pociski manewrujące to kopie i udoskonalenia konstrukcji północnokoreańskich, wywodzących się z ZSRR i Rosji)

Jednak otwarta pozostaje kwestia atomowa. Iran od wielu lat próbował wejść w posiadanie broni jądrowej, co miało mu być skutecznie utrudniane przez Izrael i USA. Dość powiedzieć, że Izrael nie tylko przeprowadzać miał skuteczne naloty na irańskie instalacje atomowe, ale też w wyniku ataku hakerskiego sparaliżować działanie irańskich „wirówek”, wzbogacających uran. Mimo to Teheran może posiadać broń jądrową, i to właśnie opcja nuklearna jest najgroźniejszą z jaką musi się mierzyć Tel Awiw.

Izrael ze wsparciem Zachodu

Choć skuteczność armii Izraela jest już legendarna, warto zaznaczyć, że wojsko Tel Awiwu może liczyć nie tylko na wysoki poziom wyszkolenia własnych żołnierzy, ale też wsparcie Zachodu.

Siły Zbrojne Izraela (Armia Obrony Izraela, Israel Defence Forces, w skrócie IDF) według rankingu Global Firepower stanowią 18 siłę militarną świata, jednak - jak sugerują eksperci - ranking wielu sił niedoszacowuje.

Izrael może liczyć na 187 tys. żołnierzy oraz 445 tys. rezerwistów, ale też - tu mamy pewność - broń jądrową w ilości 500 głowic.

IDF w sferze lądowej liczyć może na ponad 4 tys. czołgów, w tym 1280 supernowoczesnych czołgów Merkawa, 300 M60A4, 400 M60, 250 M48A5, 800 Centurionów, 100 T-62, 200 czołgów T-55 wreszcie 11 tys. zaawansowanych technologicznie pojazdów opancerzonych.

W skład lotnictwa wchodzi ok. 400 odrzutowców, w tym maszyn takich jak amerykańskie F-16 i cięższe F-15, dodatkowo lotnicy mogą liczyć też na maszyny takie jak śmigłowce bojowe apache.

Najsłabiej prezentuje się tu marynarka wojenna, która składać się ma z 3 korwet, 8 kutrów rakietowych, 3 okrętów podwodnych klasy Delfin i 2 okrętów podwodnych klasy Super Delfin. Dodatkowo w jej skład wchodzić ma 15 łodzi patrolowych, 19 szybkich kutrów patrolowych i 2 kutrów patrolowych, wreszcie 11 łodzi patrolowych różnych typów.

Warto wskazać, iż siły te nie są osamotnione! Jak pokazał choćby ostatni weekend Izrael może liczyć nie tylko na własną armię ale też wsparcie sojuszników - USA, Wielkiej Brytanii czy Francji. Bez wątpienia więc w przypadku konwencjonalnej agresji atak na Izrael „włączyłby” do starcia także i wojska tych państw.