Czy lek na cukrzycę wspomaga odchudzanie?

Semaglutyd to lek o właściwościach hipoglikemizujących (obniżających poziom glukozy we krwi), będący antagonistą receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). Odpowiada on za funkcje regulacyjną wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki.

Jest powszechnie stosowany w terapiach mających na celu lepszą kontrolę glikemii przez osoby z zaburzeniem prawidłowego wydzielania insuliny. Często kojarzony jest nie tylko z leczeniem cukrzycy, ale także ze wspomaganiem spadku masy ciała. Czy to prawda? Odpowiedzi udzielili uczeni na Dorocznym spotkaniu ENDO The Endocrine Society w Chicago.

Stosowanie u osób otyłych

Randomizowane badanie wykazało, że podawanie semaglutydu osobom z otyłością, ale nie chorującym na cukrzycę, doprowadziło do redukcji masy ciała.

Badaniem zostało objętych 957 ochotników, z czego 35 % stanowili przedstawiciele płci męskiej. Wszyscy cechowali się także wskaźnikiem masy ciała BMI powyżej 30, bez rozpoznania w kierunku cukrzycy. Przydzielono ich do siedmiu grup, z czego pięć z nich otrzymywało dawki semaglutydu od 0,05 mg do 0,4 mg, poprzez bezpośrednie wstrzykniecie raz dziennie. Szósta grupa otrzymywała placebo, a grupa siódma 3 mg liraglutydu – innego leku przeciwcukrzycowego. Każdy z uczestników otrzymał również comiesięczne porady dietetyka dotyczące żywienia oraz aktywności fizycznej.

Ocenę skuteczności semaglutydu oceniono po roku. Stwierdzono, że u wszystkich uczestników otrzymujących semaglutyd doszło do większej redukcji macy ciała niż u tych, który otrzymali placebo. 65 % uczestników, którzy otrzymywali 0,4 mg semaglutydu na dobę straciło co najmniej 10% swojej masy ciała, w porównaniu z 10% osób z grupy placebo i 34% z grupy przyjmującej liraglutyd.

Jak jednak wykazało badanie z 2022 roku, po zaprzestaniu przyjmowania semaglutydu, aż 2/3 utraconej wcześniej masy ciała powraca.

To nie wszystko

W ramach badań oceniających skuteczność semaglutydu, sprawdzono także pozostałe parametry, takie jak podatność na depresję czy inne skutki uboczne. Stwierdzono, że przyjmowanie leku zmniejsza liczbę nowo rozpoznanych depresji czy stanów lękowych.

Źródła: The Endocrine Society. (2018, March 18). New diabetes drug may help people with obesity lose weight. ScienceDaily. Retrieved December 28, 2022. Wilding, J. P., Batterham, R. L., Davies, M., Van Gaal, L. F., Kandler, K., Konakli, K., … & STEP 1 Study Group. (2022). Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes, Obesity and Metabolism. Miller A, Joyce B, Bartelt K, Deckert J. Most GLP-1 Medications Correlated with a Lower Likelihood of Anxiety and Depression Diagnoses. Epic Research.

Filip Siódmiak