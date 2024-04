Broń dla Ukrainy już czeka w Polsce!

Znaczna część broni, która ma trafić do Ukrainy znajduje się już w magazynach w Polsce i Niemczech – poinformowała we wtorek CNN, powołując się na amerykańskie źródło związane z dostarczaniem pomocy wojskowej. Urzędnicy z USA nie potwierdzają tej wiadomości.

Umieszczenie broni na terenie Polski i Niemiec w znaczący sposób skróciłoby czas potrzebny na transport – stwierdza CNN. Według źródeł, pociski artyleryjskie będą jednymi z pierwszych materiałów wojskowych, które trafią do ukraińskich żołnierzy, odpierających od ponad dwóch lat inwazję wojsk rosyjskich.

Wyzwanie logistyczne

Zdaniem CNN przed władzami Ukrainy stoi poważne wyzwanie logistyczne związane z przyjęciem uzbrojenia i sprzętu. Jak podkreślono, przewaga militarna w stosunku 10 do 1, jaką obecnie Rosja ma nad Ukrainą, szybko nie zostanie zmniejszona.

Pakiet pomocy

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości niemal 61 mld dolarów. Ustawę poparła zdecydowana większość kongresmenów obydwu partii, stosunkiem głosów 311 do 112.

Ustawa ma trafić do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie uchwalona jeszcze we wtorek. PAP/ as/

