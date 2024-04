Putin zamyka swoich? Aresztowanie na szczytach władzy

Prawdziwą przyczyną aresztowania wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa jest zdrada stanu, a nie korupcja – poinformował w środę niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na dwa źródła zbliżone do Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Nazywany „portmonetką (ministra obrony Siergieja) Szojgu” Iwanow został aresztowany we wtorek. Jak podano, jest podejrzany o przyjęcie łapówki w szczególnie dużej wysokości, czyli co najmniej 1 mln rubli (44 tys. zł), za co grozi mu 15 lat pozbawienia wolności.

Korupcja? Wersja dla ludu!

„Łapówka to wersja dla ludu. Na razie nie chcą mówić publicznie o zdradzie stanu. To wielki skandal, w końcu chodzi o wiceministra obrony” – powiedziało Ważnym Istoriom jedno ze źródeł.

„Za korupcję nikt by go nie zatrzymywał. O tym dawno wszyscy wiedzieli. (Władimir) Putin dał polecenie (aresztowania), gdy udało się go przekonać, że chodzi o zdradę stanu” – dodało drugie źródło.

Człowiek Szojgu

Magazyn „Forbes” podkreślił, że choć Iwanow był „człowiekiem Szojgu”, to miał „kilka wpadek” i „nazbierało się do niego (wiele) pytań”. Rozmówca magazynu wyraził przypuszczenie, że Iwanow został aresztowany dlatego, że Szojgu być może odejdzie z resortu, co poprzedzi „czystka w jego otoczeniu”.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzucił w środę spekulacje mediów na temat aresztowania Iwanowa.

Trzeba się koncentrować na informacjach podawanych przez organy śledcze, a potem na decyzji sądu.

Iwanow jest najbogatszym przedstawicielem resortów siłowych w Rosji – zaznaczyły Ważnyje Istorii.

Milioner

Według „Forbesa” wartość dochodów jego rodziny oszacowano w 2018 roku na 6,7 mln rubli (ponad 6 mln zł).

Wiceminister był obiektem licznych śledztw dziennikarskich. Według danych ekipy nieżyjącego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego dzina Iwanowów posiada dom jednorodzinny w podmoskiewskiej dzielnicy milionerów Rublowce oraz dworek z XIX wieku w Moskwie – oba obiekty są warte po 600 mln rubli (26 mln zł)

Zespół Nawalnego ustalił, że żona Iwanowa, Swietłana Maniowicz, przez wiele lat wydawała setki tysięcy euro na wakacje na Lazurowym Wybrzeżu, biżuterię i stroje, za co płaciły inne osoby lub firmy. Jeździła do Francji również po pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę. Swietłana latem 2022 roku rozwiodła się z Iwanowem, ale po Europie podróżowała także jego przypuszczalna następna żona – była doradczyni ministra obrony Maria Kitajewa.

Iwanow od marca 2022 roku był objęty sankcjami USA, a od października 2022 roku - również restrykcjami UE. Swietłany Maniowicz natomiast sankcje UE nie objęły ze względu na rozwód. W kwietniu 2023 roku współpracownicy Nawalnego przeprowadzili akcję protestacyjną w Paryżu przy domu, gdzie – jak się sądzi – Maniowicz wynajmuje mieszkanie.

W 2019 roku do Iwanowa i jego ówczesnej żony należało 11 samochodów, w tym mercedesy i bentleye.

Według zespołu Nawalnego przez osiem lat rodzina Iwanowów wydała 850 tys. euro tylko na wynajem willi w Saint-Tropez, gdzie Iwanow spędzał co roku cały miesiąc.

Kim jest Iwanow?

Iwanow urodził się w 1975 roku w Moskwie. Wiceministrem obrony jest od 2016 roku. W resorcie odpowiadał za budowę i remonty obiektów ministerstwa oraz wsparcie medyczne i zakwaterowanie rosyjskiego wojska. Nadzorował także zakupy towarów dla służb obrony państwa.

Zarządzał wszystkimi dużymi inwestycjami budowlanymi resortu, w tym kosmodromu Wostocznyj. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny Rosji przeciw Ukrainie nadzorował projekt odbudowy okupowanego Mariupola – informował projekt Dossier Michaiła Chodorkowskiego.

