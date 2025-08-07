Kreml potwierdza: będzie spotkanie Trump-Putin

Rosyjski przywódca Władimir Putin i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkają się w najbliższych dniach – oświadczył w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow. Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim - przekazała w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, cytowana przez Fox News.

„Na sugestię strony amerykańskiej uzgodniono co do zasady spotkanie w najbliższych dniach na najwyższym szczeblu, czyli prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa” – oznajmił Uszakow w telewizji.

Jest wybrane miejsce i wstępny termin spotkania

Według Uszakowa docelowy termin spotkania to przyszły tydzień, ale trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania do niego. Jak podkreślił, strony przystąpiły już do pracy nad szczegółami.

Doradca Putina oznajmił, że ustalono miejsce spotkania, ale zostanie ono ujawnione później.

Uszakow powiedział też, że wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podczas środowej rozmowy z Putinem w Moskwie poruszył kwestię trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale strona rosyjska pozostawiła to bez komentarza.

Trump: spotkanie jego wysłannika z Putinem przyniosło „wielkie postępy”

„Jak powiedział dziś prezydent Trump, podczas spotkania specjalnego wysłannika Witkoffa z prezydentem Putinem poczyniono wielkie postępy. Rosjanie wyrazili chęć spotkania się z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim. Prezydent Trump chce zakończyć tę brutalną wojnę” - brzmi oświadczenie rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, cytowane m.in. przez Fox News.

Według reportera stacji Petera Doocy’ego, omawiane są potencjalne miejsca spotkania na szczycie, do którego mogłoby dojść w przyszłym tygodniu np. w Szwajcarii lub na Bliskim Wschodzie. Doocy zastrzegł jednak, że Trump chce spotkać się tylko, jeśli spotkanie miałoby doprowadzić do końca wojny. Reporter ocenił, że ostatecznie do szczytu może nie dojść.

Doniesienia te potwierdził również CNN; według źródeł tej stacji, plan zakłada najpierw spotkanie Trumpa z Putinem, a potem szczyt z udziałem trzech przywódców. Jeden z rozmówców CNN zastrzegł jednak, że z powodów logistycznych i konieczności dodatkowych negocjacji spotkanie w przyszłym tygodniu może być trudne do przygotowania.

Mimo tych planów przedstawiciel Białego Domu poinformował wcześniej, że Trump wciąż zamierza nałożyć sankcje wtórne na państwa kupujące rosyjską ropę naftową.

Jak doniósł wcześniej „New York Times”, Trump miał ujawnić plany spotkania z rosyjskim przywódcą w rozmowie z europejskimi przywódcami. W spotkaniach uczestniczyliby tylko Trump, Putin i Zełenski, nie przewidziano udziału innych liderów. Jeden z rozmówców gazety, zaznajomiony z przebiegiem rozmowy, zaznaczył, że Europejczycy zdawali się zaakceptować plan Trumpa.

Rozmowa Trumpa z europejskimi liderami

Nie wiadomo, czy Zełenski zgodził się na pomysł amerykańskiego przywódcy. Jednak Zełenski brał udział w środowej rozmowie Trumpa z europejskimi liderami. Po rozmowie Zełenski oświadczył, że wojna musi się zakończyć, a jej zakończenia musi być uczciwe. Stwierdził też, że presja na Rosję działa, a Rosja jest bliżej zaakceptowania zawieszenia broni.

Jak podał dziennik, w rozmowie uczestniczyli też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Według agencji AFP, która powołuje się na ukraińskie źródła, w środowej rozmowie uczestniczył również prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Ze strony amerykańskiej brali w niej udział - oprócz Trumpa - wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik prezydencki Steve Witkoff, który składa wizytę w Moskwie.

Trump ocenił, że spotkanie Witkoffa z Putinem było bardzo produktywne i przyniosło duże postępy. Powiadomił, że przekazał najnowsze informacje europejskim sojusznikom. „Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach” - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

PAP, Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

