Czy Ukraińcy będą mogli zostać w Niemczech?

Przebywający w Niemczech Ukraińcy posiadający pracę i pozwolenie na pobyt będą mogli pozostać w Niemczech - oznajmił w sobotę kanclerz Olaf Scholz w rozmowie z redakcją RND. Dotyczy to m.in. mężczyzn w wieku poborowym, których Ukraina stara się pozyskać do walki z Rosją.

Scholz pytany przez dziennikarzy, czy ma wizję dotyczącą dalszej integracji Ukraińców i Ukrainek, którzy chcą zostać w Niemczech po wygaśnięciu ich zezwolenia na pobyt w marcu 2025 r., odparł twierdząco.

Chcielibyśmy, aby ci, którzy są tutaj z Ukrainy, dalej pracowali, jeśli tylko są zdolni do pracy. Zapłaciliśmy za kursy integracyjne i językowe, dlatego teraz chcemy zachęcić wielu z nich do pracy – powiedział kanclerz.

Scholz przekazał, że bardzo wielu obywateli Ukrainy podjęło już działalność zarobkową w Niemczech, „ale wciąż jest jeszcze kilkaset tysięcy osób, które są pilnie potrzebne na rynku pracy”.

Kanclerz był też pytany, czy ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy uciekli z ogarniętego wojną kraju do Niemiec, będą musieli wrócić w związku z nowym prawem przyjętym niedawno przez władze w Kijowie.

Bycie zatrudnionym zabezpiecza pobyt – podkreślił Scholz.

Nowelizacja o mobilizacji

Nowe przepisy na Ukrainie nie mają wpływu na prawo obywateli ukraińskich do pobytu w Niemczech; „stan prawny w Niemczech jest taki, że to nie kwestionuje ich pobytu tutaj” - dodał.

W kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał nową ustawę o mobilizacji, wprowadzającą w życie szereg zmian w dotychczasowym systemie rekrutacji do armii i rozszerzającą uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wyjaśniano wówczas, że z pomocą ustawy władze chcą poznać zasoby kadrowe, jakimi dysponuje Ukraina.

Krótko później szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział, że przywróci „sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i poza nią”, a na platformie X podkreślił, że przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa. Media podały wówczas, że konsulaty Ukrainy wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku 18-60 lat.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. Będą kolejne zakupy!

Niemcy zmieniają głównego partnera handlowego

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

ABB zamyka fabrykę pod Łodzią. 400 osób do zwolnienia

pap, jb