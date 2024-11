Scholz "na wylocie"? Opozycja mówi "Sprawdzam!"

Po rozpadzie koalicji rządowej w Niemczech lider opozycji Friedrich Merz zaapelował do kanclerza Olafa Scholza, by głosowanie nad wotum zaufania w Bundestagu zarządził najpóźniej do końca przyszłego tygodnia. Teraz potrzebne są nowe wybory parlamentarne - podkreślił.

Przewodniczący chadeckiej CDU powiedział w czwartek po spotkaniu grupy parlamentarnej CDU/CSU, że koalicja rządowa, złożona z SPD, Zielonych i FDP, poniosła porażkę. Frakcja chadecka jednogłośnie poparła postulat jak najszybszego zwołania posiedzenia Bundestagu w celu zagłosowania nad wotum zaufania dla rządu – podał portal tagesschau.

Nowe wybory - byle szybko!

W podobnym tonie wypowiedział się w środę lider CSU, premier Bawarii Markus Soeder. Nowe wybory muszą odbyć się tak szybko, jak to możliwe, „nie może być żadnych taktycznych opóźnień” - napisał na platformie X. Według Soedera głosowanie nad wotum zaufania powinno odbyć się natychmiast, a ewentualne przedterminowe wybory do parlamentu – w styczniu.

Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział w środę, że chce, by ustawa budżetowa została przyjęta w grudniu, a głosowanie w sprawie wotum zaufania zarządzić w pierwszym tygodniu posiedzenia Bundestagu w nowym roku - 15 stycznia. W tym celu poprosił lidera opozycji o współpracę.

W środę Scholz ogłosił dymisję ministra finansów Christiana Lindnera (FDP). Wcześniej tego dnia liderzy partii koalicji rządowej spotkali się w Berlinie, aby omówić sposoby wyjścia z kryzysu koalicyjnego. W centrum dyskusji znalazło się to, jak załatać miliardową dziurę w budżecie na 2025 r. i przywrócić niemiecką gospodarkę na właściwe tory. Propozycje gospodarcze Lindnera już wcześniej nie spotykały się z aprobatą SPD i Zielonych, co zaostrzyło koalicyjny spór. Ostatecznie Scholz odwołał Lindnera, gdy ten zaproponował nowe wybory do Bundestagu.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP), as

