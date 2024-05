Polska. "Rolnicy są zastraszani". Policja w tle

Były minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że rolnicy dostali wezwanie na policję w związku z ich protestem, trwającym od zeszłego tygodnia. „Próbuje się zastraszyć rolników i wzywa się ich na przesłuchanie - podsumował

Zdaniem Telusa, koalicjanci, a przede wszystkim: marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powinni wymusić na premierze, aby spotkał się z protestującymi w Sejmie rolnikami. „Marszałek Hołownia jest drugą osoba w państwie - to on powinien wymagać i wymusić na premierze to spotkanie. Nie może się dzisiaj ukrywać za swoją funkcją i nic w tej kwestii nie robić” - podkreślił.

Telus poinformował, że rolnicy dostali wezwanie na policję w związku z ich protestem, trwającym od zeszłego tygodnia. „Próbuje się zastraszyć rolników i wzywa się ich na przesłuchanie. To pokazuje, że ten rząd potrafi tylko straszyć i karać” - ocenił poseł PiS.

„Hołownia zapowiedział także, że ukarze nas, parlamentarzystów za to, że odpowiedzieliśmy na apel rolników i pomogliśmy im wejść do Sejmu. Ten Sejm miał być otwarty dla wszystkich. To jest skandal” - przekonywał Telus.

Polscy rolnicy wspierani przez PiS

„Znam polskich rolników, bo sam jestem rolnikiem i mówię wszystkim: polski rolnik się nie podda, będzie walczył o sprawy Polski i Polaków” - oświadczył Telus.

W miniony czwartek grupa 11 rolników rozpoczęła w Sejmie protest, domagając się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem o unijnym Zielonym Ładzie. W poniedziałek Mariusz Borowiak z „Orki” ogłosił rozpoczęcie przez protestujących strajku głodowego. Zapowiedział, że protest będzie kontynuowany do czasu, aż premier Tusk spotka się z nimi.

Stanowisko premiera Donalda Tuska

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek, że nie planuje spotkania z grupą rolników protestujących od czwartku w Sejmie. Postulatem protestujących jest spotkanie z szefem rządu, z którym chcieliby porozmawiać o Zielony Ładzie.

Od poniedziałku - odkąd podjęliśmy strajk głodowy - jesteśmy traktowani, jak zagrożenie terrorystyczne - ocenił.

Rozmówca PAP podkreślił, że rolnicy zaprosili polityków wszystkich klubów do wzięcia udziału w proteście. „Poseł Telus przyszedł do nas jako pierwszy, już dzisiaj spał z nami jedną noc” - wskazał.

Oby tylko dostać się do władzy

Zapytany o nazwiska polityków, którzy zadeklarowali dołączenie do strajkujących, odpowiedział, że takie deklaracje otrzymali od polityków Konfederacji i PiS. „Trudno nam powiedzieć, kim są ci politycy bo ich nie znamy, nie siedzimy w polityce” - podkreślił.

Reprezentant „Orki” poinformował, że z posłów, których nazwiska zna, swoją obecność zapowiedzieli posłowie Jarosław Sachajko (Kukiz’15) oraz Piotr Polak (PiS).

Podczas środowej konferencji rolnicy wyjaśnili, że ich związek rolniczy nie chce się spotykać z wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem.

To samotny wilk, który chciał się tylko dostać do władzy. Nie reprezentuje interesów rolników - podkreślili.

