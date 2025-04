Litości! Kolejna plaga uderza w polskich rolników

Minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał pilne rozporządzenie wprowadzające środki bioasekuracyjne w związku z wystąpieniem ognisk rzekomego pomoru drobiu - podało w sobotę MRiRW. Nowe zasady przewidują m.in. obowiązek szczepienia kur i indyków w gospodarstwach komercyjnych oraz wylęgarniach.

„Minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu. Podpisane rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia w trybie pilnym. Rozporządzenie wprowadza środki bioasekuracyjne oraz obowiązek szczepienia kur i indyków utrzymywanych w gospodarstwach komercyjnych oraz zakładach wylęgu drobiu” - podał resort w sobotnim komunikacie.

49 ognisk rzekomego pomoru drobiu

Według przekazanych przez MRiRW informacji, w Polsce potwierdzono 23 ogniska rzekomego pomoru drobiu (znanego również pod nazwą choroby Newcastle) w stadach komercyjnych oraz 26 ognisk w stadach przyzagrodowych. Ostatnie ognisko wykryto w powiecie piotrkowskim.

Zgodnie z rozporządzeniem gospodarstwa komercyjne są zobowiązane stosować wzmocnione środki bioasekuracyjne, w tym w maty lub niecki dezynfekcyjne przed wejściami do budynków oraz wjazdami do gospodarstw oraz środki bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej. Wprowadzony został również obowiązek szczepienia kur i indyków utrzymywanych w gospodarstwach komercyjnych oraz wylęgarniach.

Właściciele gospodarstw zobowiązani zostali również do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej środków odkażających, deratyzacji i dezynfekcji oraz tzw. upadkowości drobiu, a także prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu ptaków, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa.

Jak wynika z rozporządzenia, gospodarstwa muszą być wyposażone w kontener lub osobne pomieszczenie do przetrzymywania padłego drobiu, a także w środki odkażające umożliwiające bieżącą, ciągłą dezynfekcję przez co najmniej 7 dni.

Restrykcje wchodzą w życie natychmiast

Przepisy dotyczące bioasekuracji oraz zasad obsady kurników w obszarze zapowietrzonym objęte rozporządzeniem wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu rozporządzenia, natomiast regulacje dotyczące szczepień po upływie 14 dni.

Rzekomy pomór drobiu nie podlega leczeniu i jest zwalczany z urzędu

Rzekomy pomór drobiu (ND – Newcastle Disease) to jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób układu oddechowego, na którą narażone są ptaki – zarówno hodowlane jak i dzikie. Śmiertelność u zakażonych zwierząt może dochodzić nawet do 100 proc. Choroba nie podlega leczeniu i jest zwalczana z urzędu. Po stwierdzeniu ogniska stado musi zostać zlikwidowane i zutylizowane, a pomieszczenia i wyposażenie zdezynfekowane.

MRiRW poinformowało również w komunikacie, że w Polsce potwierdzono w stadach komercyjnych już 82 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Połowa z nich została wykryta w Wielkopolsce. Ostatnie stwierdzono w powiecie kaliskim, w stadzie 100 tys. kur niosek. Obecnie trwa tam procedura uśmiercania ptaków.

Ponadto potwierdzono również 18 ognisk grypy ptaków w stadach przyzagrodowych - ostatnie w powiecie nidzickim w woj. warmińsko–mazurskim.

Jak zaznaczył w sobotnim komunikacie resort rolnictwa, w Polsce nadal natomiast nie stwierdzono pryszczycy i nie ma podejrzeń ewentualnej transmisji wirusa na terytorium RP. Stabilna sytuacja występuje też na Słowacji i na Węgrzech.

