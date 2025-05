Turyści z Polski na nowo odkryli swój królewski gród

W 2024 r. Kraków odwiedziło ponad 14,7 mln osób, czyli o blisko milion więcej niż rok wcześniej - wynika z badania ruchu turystycznego przygotowanego przez miasto we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Według szacunków wszyscy odwiedzający miasto wydali około 9,05 mld zł.

Krakowski magistrat w piątek opublikował dane dotyczące ruchu turystycznego w mieście w zeszłym roku. Zdaniem autorów badania, 2024 r. był dla Krakowa okresem wyraźnej odbudowy turystyki, przy czym proces ten dotyczył głównie gości z kraju. W ciągu roku miasto odwiedziło 14,72 mln osób.

Milionowy wzrost liczby odwiedzających

„Trzeba dodać, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie, w statystykach uwzględniono również mieszkańców tego kraju. Dotychczas, ze względu na sytuację geopolityczną, nie byli oni wliczani do ogólnych danych” - zaznaczono w publikacji.

Porównując więc zestawienie z 2023 roku, z uwzględnieniem obywateli Ukrainy, widoczny jest blisko milionowy wzrost łącznej liczby odwiedzających. Na liczbę tę składają się turyści, czyli osoby nocujące w mieście, jak i odwiedzający jednodniowi, a więc bez noclegu w Krakowie.

Prawie 10 proc. Polaków więcej odwiedziło Kraków

Jak wskazano w badaniu, kluczowym czynnikiem stojącym za wzrostem liczby odwiedzających, było zwiększone zainteresowanie Krakowem wśród Polaków – ich udział w ruchu turystycznym wzrósł o 9,8 proc.

W 2024 r. gościli w stolicy Małopolski przede wszystkim odwiedzający z województwa mazowieckiego (17,7 proc.), śląskiego (17,1 proc.) i podkarpackiego (11,1 proc.). Blisko co siódmy Polak (14,7 proc.) odwiedzający Kraków był mieszkańcem województwa małopolskiego.

1,13 mln gości z zagranicy

W przypadku odwiedzających z zagranicy sytuacja była bardziej złożona. Ogólny spadek liczby odwiedzin jest w dużej mierze spowodowany zmianami w liczbie przyjazdów z Ukrainy, podczas gdy równocześnie wzrosła liczba gości z innych krajów.

Po dołączeniu do statystyk obywateli Ukrainy, liczba odwiedzających zagranicznych spadła z 2,46 mln w 2023 roku do 2,33 mln w 2024 roku. Jednak, po wyłączeniu Ukraińców z tego zestawienia, widoczny jest wyraźny wzrost odwiedzających Kraków z innych krajów. Tu odnotowano skok z 900 tys. do 1,13 mln osób z zagranicy.

„Należy więc podkreślić, że dynamika w statystykach odwiedzających z zagranicy jest złożona i wymaga uważniejszej analizy danych” - wskazali autorzy badania.

Wśród odwiedzających Kraków gości, większą część stanowili turyści, a więc osoby nocujące w mieście. 7,95 mln osób zdecydowało się na co najmniej jeden nocleg w stolicy Małopolski, z czego 6,42 mln to turyści krajowi, a 1,53 mln to turyści zagraniczni.

Najcześciej przyjeżdżają Brytyjczycy, najwięcej wydają turyści z krajów arabskich

Wśród gości zagranicznych najliczniejszą grupę tworzyli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy stanowili 20,6 proc. wszystkich przyjezdnych spoza Polski. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio goście z Niemiec (9,1 proc.), Włoch (7,6 proc.), Stanów Zjednoczonych (6,7 proc.) i Francji (4,8 proc.).

Jeśli chodzi o wielkość wydatków podczas pobytu w Krakowie, to wśród przyjezdnych zagranicznych zdecydowanie dominują turyści z krajów arabskich. Turysta arabski wydał w Krakowie 2654 zł średnio na osobę. Pozostałe dwa kraje, z których odwiedzający wydali ponad 1500 zł na osobę to USA (1850 zł) oraz Szwecja (1715 zł).

Najczęściej wybieranym wariantem długości pobytu w Krakowie były 2–3 noce. Taki okres wskazało 37,7 proc. przyjezdnych ogółem. Jedną noc w mieście spędził co czwarty turysta, natomiast około 16 proc. zdecydowało się pozostać w mieście od czterech do siedmiu nocy.

W 2024 roku, wśród krajowych odwiedzających Kraków, dało się zauważyć wyraźny spadek średnich wydatków podczas pobytu: z 669 zł do 438 zł na osobę. Z kolei średnie wydatki obcokrajowców wzrosły z 1115 zł do 1174 zł na osobę. Szacuje się, że łącznie podczas pobytu w Krakowie, wszyscy odwiedzający wydali około 9,05 mld zł.

Badanie pokazało, że w zeszłym roku wyraźnie zmniejszyła się liczba rezerwowanych noclegów w hotelach wśród ogółu przyjezdnych. Z takiej formy zakwaterowania skorzystało niemal o 50 proc. mniej osób niż rok wcześniej, a ci, którzy zdecydowali się na taki nocleg, w ubiegłym roku najczęściej wybierali hotele o niższym standardzie: 2- i 3-gwiazdkowe. Dla porównania, w 2023 roku, wśród preferencji odwiedzających dominowały hotele 3- i 4-gwiazdkowe.

Czym turystów kusi Kraków?

Najczęściej wskazywanymi powodami przyjazdu do Krakowa były potrzeba wypoczynku oraz chęć poznania jego historii oraz zabytków – zarówno wśród odwiedzających krajowych, jak i zagranicznych. W przypadku przyjezdnych z innych krajów istotnym motywem były również odwiedziny u rodziny i znajomych.

Od lat największym zainteresowaniem odwiedzających cieszą się takie miejsca jak: Rynek Główny, Wawel, Stare Miasto, Kazimierz, liczne krakowskie muzea oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych miejsc znalazły się również krakowskie bulwary wiślane oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

Autorzy badania wskazali, że rok 2024 przyniósł pozytywne zmiany w odbiorze Krakowa. Średnia ocena jakości usług turystycznych wystawiona przez odwiedzających krajowych wzrosła z 4,26 do 4,41, a w przypadku zagranicznych z 4,19 do 4,38.

Odwiedzający, zarówno krajowi jak i zagraniczni, w podobnym stopniu chwalą Kraków za możliwość płatności kartą w wielu miejscach, atmosferę miasta, atrakcje turystyczne oraz łatwy dojazd i okazaną gościnność. Najniższe oceny miasto uzyskało za stan i dostęp do toalet, parkingi oraz udogodnienia, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i rodzin z dziećmi.

PAP, sek

