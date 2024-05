W tej branży dzieje się dużo w piątek i poniedziałek

Ubezpieczyciele wypłacili ponad 4,9 mld zł z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC w ciągu pierwszych trzech miesięcy br.; to o ponad 900 mln zł więcej niż rok wcześniej – wynika z danych przekazanych przez ubezpieczycieli do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak wyjaśnił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), z wartych ponad 4,9 mld zł odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, 2,8 mld zł wypłacono z OC, a ponad 2,1 mld zł z AC. Rok wcześniej była to łącznie kwota nieco ponad 4 mld zł, w tym ok. 2,3 mld zł z OC i ok. 1,7 mld zł z AC.

Z informacji przekazanych przez UFG wynika, że liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła na koniec marca br. 28,83 mln, zaś liczba aktywnych umów dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) – 7,43 mln.

Według UFG, w pierwszym kwartale 2024 roku właściciele pojazdów i poszkodowani zgłosili ubezpieczycielom 249 tys. szkód z ubezpieczenia OC oraz ok. 206 tys. szkód z AC. To daje łącznie niemal 455 tys. szkód w porównaniu do 417,6 tys. szkód zgłoszonych w pierwszym kwartale 2023 roku.

UFG poinformował też, że do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC dochodziło w pierwszym kwartale 2024 roku w piątki, z kolei z AC – w poniedziałki. Najspokojniejsze były zaś weekendy, szczególnie niedziele.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony.

