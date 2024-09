Polisy komunikacyjne i majątkowe mocno zdrożeją

W I półroczu 2024 r. Polacy otrzymali 23,96 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Dodała, że wzrosły m.in. wypłaty z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, ale też ze szkód komunikacyjnych, więc izba prognozuje podwyżki składek.

Polska Izba Ubezpieczeń wskazała, że ubezpieczyciele wypłacili 8,07 mld zł z ubezpieczeń na życie, 10,04 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC), 5,84 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Większe wydatki na polisy i wzrost wypłat

PIU poinformowała, że w pierwszym półroczu 2024 r. Polacy otrzymali 23,96 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Izba oceniła, że w „dużym stopniu” wzrosły wypłaty związane z ubezpieczeniami od ognia i innych żywiołów, ale też ze szkodami komunikacyjnymi.

„Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 42,84 mld zł, o 9,9 proc. więcej niż rok wcześniej” - podała izba.

PIU wskazała również, że 90,87 mld zł aktywów ubezpieczycieli stanowiły obligacje i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, „wspierające gospodarkę i finanse publiczne”. „17,57 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu” - poinformowała.

Zaznaczyła również, że ubezpieczyciele zapłacili 903,73 mln zł podatku dochodowego.

Stały wzrost rynku ubezpieczeń na życie

„Obserwujemy stały wzrost rynku ubezpieczeń na życie. Po okresie spadków odnotowaliśmy niewielki wzrost w ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym. (…) Mamy nadzieję, że to zainteresowanie produktami życiowymi się utrzyma, zwłaszcza wobec sporego zadłużenia Polaków” – stwierdził prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w publikacji.

PIU zwróciła uwagę, że w ubezpieczeniach na życie widoczny jest jednocześnie spadek wypłat, co - w jej opinii - jest w głównej mierze odzwierciedleniem spadku śmiertelności po okresie pandemii.

„Na polisy życiowe wydaliśmy w pierwszym półroczu 2024 r. 11,79 mld zł, o 4,6 proc. więcej niż rok temu” - wskazała izba. „Ich liczba pozostaje na stabilnym poziomie tj. 11,2 mln polis w ubezpieczeniach indywidualnych oraz 11,8 ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych” - oceniła. PIU dodała, że składka w ramach polis grupowych w pierwszym półroczu br. wyniosła 4,9 mld zł i wzrosła o 6 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Największa cześć odszkodowań to polisy komunikacyjne

Zgodne z danymi izby w ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią wypłaty w ramach polis komunikacyjnych.

„Odszkodowania z autocasco wyniosły 4,17 mld zł, o niemal 20 proc. więcej niż przed rokiem” - podała PIU.

Podkreśliła też, że średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła po II kwartałach 2024 r. 531 zł. „To tylko o 27 zł więcej niż rok wcześniej (5,3 proc. r/r). Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 10,1 tys. zł, czyli 938 zł więcej niż przed rokiem (10,2 proc r/r)” - zaznaczyła PIU.

„Obserwujemy stały wzrost kosztów szkód. Tu nadal odczuwamy skutki inflacji. Rosną koszty części i usług. Ubezpieczyciele muszą to uwzględniać w swoich kalkulacjach. Ceny polis w ostatnim czasie zaczęły rosnąć. Trzeba się spodziewać kolejnych stopniowych wzrostów, ubezpieczyciele muszą realizować obowiązek zachowania równowagi między wypłatami odszkodowań a składkami” – zapowiedział Prądzyński.

Skokowy wzrost wypłat ubezpieczeń od żywiołów

PIU poinformowała też, że w pierwszym półroczu 2024 r. wzrosły wypłaty z ubezpieczeń od skutków żywiołów „aż” o 22 proc.

„Za nami burzliwe lato i trudna wiosna z falami przymrozków. Było więcej gradobić, wichur, nawalnych deszczy, ale też pożarów. Wiele szkód było punktowych, ale ich wartość systematycznie rośnie. Większego znaczenia nabierają powodzie błyskawiczne” – zauważył wiceprezes zarządu PIU Andrzej Maciążek. „Ryzyko wystąpienia powodzi błyskawicznych eksperci oceniają jako dominujące w Polsce” – dodał Maciążek.

Jak podała PIU, w związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili po II kwartałach 2024 r. ponad 1,2 mld zł. Zdaniem PIU „w ubezpieczeniach majątkowych istotnym problemem jest niedoubezpieczenie„.

„Składową luki ubezpieczeniowej w tym segmencie stanowią szkody katastroficzne. Dotyczą one zarówno nieruchomości, jak i mienia gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw” - wyjaśniła izba.

49 proc. nieruchomości ma ubezpieczenie

Przekazała też, że Swiss Re szacuje lukę ubezpieczeniową dla Polski w zabezpieczeniu katastrof naturalnych w 2022 r. na poziomie 300 mln dolarów, czyli około 1,3 mld zł.

Według danych izby w Polsce ponad 70 proc. jednorodzinnych budynków mieszkalnych jest ubezpieczonych na wypadek gradu i huraganu, a 62 proc. jest ubezpieczonych od powodzi. „Średnio aż 49 proc. nieruchomości ma ubezpieczenie. To dużo w porównaniu do innych krajów europejskich” - ocenił Prądzyński. „Od kilku lat już zwracamy uwagę, by suma ubezpieczenia była adekwatna do dzisiejszego poziomu cen nieruchomości, materiałów budowlanych i kosztów robocizny. Szacujemy, że w ostatnich latach suma ubezpieczenia jest zaniżona o minimum 20-30 proc.” – dodał.

Z informacji przekazanych przez PIU wynika, że polscy ubezpieczyciele wypracowali w pierwszym półroczu 2024 r. 6,8 mld zł zysku netto. Zdaniem izby to efekt zwiększonych przychodów z lokat ubezpieczycieli, związanych m.in. z wysokimi stopami procentowymi. „Znaczenie ma również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych” - dodała izba.

PAP, sek

