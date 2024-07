Od dziś kupujący mieszkania mają ochronę

Zakup mieszkania lub domu na podstawie umowy deweloperskiej podpisanej od 2 lipca 2024 r. w każdym przypadku będzie podlegał ochronie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) - poinformowano w komunikacie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny chroni nabywców domów i mieszkań od 1 lipca 2022 roku. Wtedy weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ochrona DFG oznacza, że nabywcy – w określonych ustawowo sytuacjach – mają zagwarantowany zwrot wszystkich środków wpłaconych na poczet zakupu domu lub mieszkania. W ten sposób DFG znacząco zwiększa bezpieczeństwo takich transakcji - poinformowano w komunikacie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jednak inwestycje, których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy, jeszcze przez kolejne dwa lata, czyli do 1 lipca 2024 r. włącznie, mogły być sprzedawane na podstawie starych przepisów. Oznaczało to, że jeśli deweloper sprzedał chociaż jedno mieszkanie w ramach danej inwestycji przed 1 lipca 2022 roku, to wszystkie kolejne w ramach tej samej inwestycji mógł przez kolejne dwa lata sprzedawać również bez ochrony DFG. W praktyce mieliśmy więc na rynku taką sytuację, że niektóre domy i mieszkania kupowane przez ostatnie dwa lata na podstawie m.in. umowy deweloperskiej podlegały ochronie DFG, zaś inne jej nie podlegały - zaznaczono.

Obowiązkowa ochrona przez DFG

„Od 2 lipca 2024 roku wszystkie osoby fizyczne kupujące domy i mieszkania z rynku pierwotnego, podpisujące od tego dnia umowy deweloperskie, podlegają ochronie DFG. To bardzo istotnie zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe” – wskazała cytowana w komunikacie prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska.

„Zakup domu lub mieszkania to jedna z najważniejszych inwestycji. Nierzadko przeznaczamy na nią oszczędności życia, a także zaciągamy kredyty na wiele lat. Ochrona wpłaconych środków jest w takiej sytuacji wyjątkowo ważna, zwłaszcza jeśli inwestycja jest w trakcie budowy, a do przeniesienia własności ma dojść za kilkanaście miesięcy czy kilka lat” – podkreśliła.

Kogo chronia przepisy?

Jak wyjaśniono w komunikacie, nabywcą w rozumieniu przepisów ustawy jest osoba fizyczna, która nabywa dom lub lokal mieszkalny w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Katalog sytuacji, w których przysługuje zwrot z DFG, szczegółowo opisany jest w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Na koniec maja br. ochroną Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego było objętych ponad 73,4 tys. nabywców, który kupili domy lub mieszkania w ramach niemal 5,4 tys. inwestycji deweloperskich. Dla porównania, na koniec maja 2023 r. ochronie podlegało 7,6 tys. nabywców oraz ich nieruchomości w ramach ponad 1280 inwestycji deweloperskich. Średnia wartość nieruchomości objętej ochroną DFG wyniosła w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. 630,2 tys. zł - przekazano.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to niekomercyjna instytucja powołana w 1990 r. w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce i wykonująca zadania zlecone przez ustawodawcę. Zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG zajmuje się również obsługą Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie nabywców nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego przed częściową lub całkowitą utratą pieniędzy wpłaconych w trakcie trwania budowy.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kopalnia do likwidacji! Dlaczego zamkną Bobrek?

Program „Kredyt 0 proc.” przełożony! Gdzie są pieniądze?

Przemysł w kryzysie. Spadki najszybsze od 8. miesięcy

Scholz poniżył Tuska: Niemcy nie chcą wspólnej obrony!

pap, jb