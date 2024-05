Szwecja stawia na Izrael: Chodzi o obronę antydronową

Na dachu parlamentu Szwecji w Sztokholmie zainstalowano system Red Sky izraelskiej firmy Elbit służący do rozpoznawania i unieszkodliwiania dronów - poinformowała we wtorek lewicowa gazeta „Dagens ETC”.

Dziennik opublikował zdjęcia robotników montujących na Riksdagu sprzęt przypominający kamery na statywach oraz zidentyfikował pracowników Elbit wśród osób odwiedzających parlament.

Wizja jak z cyberpunka

Według eksperta, na którego powołuje się „Dagens ETC”, w skład systemu Elbit wchodzą również drony mające patrolować przestrzeń nad centrum szwedzkiej stolicy, gdzie mieści się parlament. Obok Riksdagu znajdują się również liczne obiekty rządowe, w tym mieszkanie służbowe premiera oraz Zamek Królewski, w którym król przyjmuje oficjalne delegacje.

Wcześniej w tym kwartale dochodziło do incydentów z udziałem obiektów latających, ale były to przypadki dronów z kamerami należące do turystów, którzy byli nieświadomi obowiązującego zakazu fotografowania z góry.

Ważny kontrakt

Szwedzkie siły zbrojne jesienią 2023 roku podpisały z koncernem Elbit 10-letni kontrakt na dostawę systemów obrony o wartości 1,7 mld koron (ok. 146,7 mln euro). Izraelska firma w 2021 roku otworzyła biuro w Szwecji.

Krytyka lewicy

„Dagens ETC” przypomina, że kontrakt krytykowali politycy z Partii Lewicy oraz Zielonych z powodu dostarczania przez Elbit izraelskiemu wojsku broni, wykorzystywanej przeciwko palestyńskiej ludności cywilnej. W tej sprawie protestowali również aktywiści, m.in. przerywając obrady parlamentu.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

PAP/ as/

