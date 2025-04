Szwedzi odpędzili od Polski szpiegowski samolot Rosji

Dwa stacjonujące w Malborku myśliwce Jas 39 Gripen dokonały wizualnej identyfikacji rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 (Coot w kodzie NATO) nad Bałtykiem na północ od wybrzeża Polski - poinformowały w czwartek siły zbrojne Szwecji.

Rosyjski samolot, eskortowany przez szwedzkie samoloty bojowe, ostatecznie nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej.

„Byliśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, aby rozwiązać zadanie. Pokazujemy, że Szwecja jest graczem, który rzeczywiście przyczynia się do dalszego wzmacniania obrony powietrznej NATO i ochrony polskiej przestrzeni powietrznej wspólnie z innymi sojusznikami.” - ocenił cytowany w oświadczeniu szef szwedzkiego kontyngentu w Polsce Anders Gustafsson.