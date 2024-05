Ukraiński eksport zbóż rośnie mimo wojny

Działające od dwóch lat tzw. korytarze solidarności umożliwiły Ukrainie eksport ponad 136 mln ton towarów, takich jak zboże, rudy i stal, oraz import ponad 52 mln ton towarów, w tym paliw, pojazdów, nawozów, a także pomocy wojskowej i humanitarnej - poinformowała Komisja Europejska.

W 2022 r. KE we współpracy z Ukrainą i Mołdawią utworzyła tzw. korytarze solidarności, aby usprawnić działanie szlaków transportowych UE–Ukraina–Mołdawia po inwazji Rosji na Ukrainę. To alternatywne szlaki logistyczne, pozwalające na transport towarów koleją, drogami i śródlądowymi drogami wodnymi.

Dochody i więzi

Korytarze, utworzone w celu ominięcia rosyjskiej blokady eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, obecnie obejmują handel we wszystkich sektorach. Umożliwiają one Ukrainie i Mołdawii eksport wszelkiego rodzaju towarów na rynki światowe i zapewniają import niezbędnych produktów na Ukrainę.

Dwa lata temu korytarze solidarnościowe przekształciły szlaki logistyczne w Europie Wschodniej, aby zapewnić funkcjonowanie gospodarek Ukrainy i Mołdawii oraz zapobiec światowemu kryzysowi żywnościowemu. Do dziś przyniosły one przedsiębiorstwom około 50 mld euro dochodu, a jednocześnie wzmocniły więzi gospodarcze Ukrainy z UE - powiedziała Adina Valean, odpowiedzialna w KE za transport.

Korytarze solidarności przebiegają przez region Dunaju, Polskę, kraje bałtyckie i region Adriatyku. Uzupełniają utworzony przez Ukrainę jesienią 2023 r. szlak przez Morze Czarne.

Kluczowy polski korytarz

Zdaniem KE kluczowe dla całego importu są korytarz dunajski i korytarz polsko-bałtycki, podczas gdy Adriatyk ma szczególne znaczenie dla ukraińskiego eksportu towarów nierolnych.

Dotąd UE i międzynarodowe instytucje finansowe przeznaczyły na te szlaki ponad 2 mld euro.

Do projektów na dużą skalę zalicza się finansowana przez UE poprawa działania żeglugi na Dunaju i kanale Sulina w kierunku Morza Czarnego. Za unijne środki przeszkolono pilotów rzecznych i usprawniono wymianę informacji z ukraińskimi portami. Współpraca ta pomogła zwiększyć bezpieczeństwo i przepustowość żeglugi na Dunaju.

Porty działają pełną parą

To, że korytarze działają i są ważne dla ukraińskiej gospodarki potwierdza też brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że przepustowość czarnomorskich portów Ukrainy niemal na pewno osiągnęła wyższy poziom niż w jakimkolwiek momencie w czasie konfliktu, w tym w okresie funkcjonowania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej.

Podano, że w kwietniu tego roku poprzez porty czarnomorskie Ukraina wyeksportowała ok. 5,2 mln ton zboża i nasion oleistych, podczas gdy w szczytowym momencie Inicjatywy, w październiku 2022 roku - 4,2 mln ton.

Ukraiński korytarz morski od czasu jego utworzenia w sierpniu 2023 roku umożliwił ok. 1600 kursów statków i eksport ok. 45 mln ton ładunku. Większość z tego stanowiły produkty rolne, których wysłano ponad 30 mln ton. Jak dodano, wszystko to wspiera odbicie gospodarcze Ukrainy w 2024 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)/bz

