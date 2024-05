Unia nakłada wyższe cła na zboża z Rosji i Białorusi

Kraje Unii Europejskiej podjęły ostateczną decyzję w sprawie nałożenia wyższych ceł na zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne sprowadzane z Rosji i Białorusi. Wyższe cła mają doprowadzić do zatrzymania importu zbóż z tych krajów do UE.

Wyższe cła importowe zostaną nałożone na zboża, w tym pszenicę, kukurydzę i żyto, a także na nasiona oleiste i produkty pochodne oraz wysłodki buraczane i suszony groszek z Rosji i Białorusi. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać od 1 lipca.

Na apel Polski

Apelowały o to Polska, Czechy oraz kraje bałtyckie.

Rosja i Białoruś zostaną objęte wyższymi stawkami celnymi niż inne kraje trzecie.

Obecnie importerzy zbóż z tych krajów nie płacą żadnych ceł lub są one bardzo niskie.

Produkty objęte zatwierdzonym przez kraje unijne rozporządzeniem zostaną też pozbawione dostępu do unijnych kontyngentów taryfowych.

Białoruś prewencyjnie

W rozporządzeniu odnotowano, że przywóz zbóż znacząco wzrósł od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę w 2022 r. Jak czytamy, Rosja pozostaje co prawda stosunkowo niewielkim dostawcą zbóż na unijny rynek, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest jednym z największych światowych producentów, mogłaby łatwo i szybko przekierować znaczne dostawy tych produktów do Unii, co doprowadziłoby do zakłóceń na rynku UE.

„Istnieją ponadto dowody na to, że obecnie Federacja Rosyjska nielegalnie przywłaszcza sobie duże ilości zbóż i nasion oleistych produkowanych na terytoriach Ukrainy, które nielegalnie okupuje, i kieruje te produkty na swoje rynki eksportowe jako rzekomo rosyjskie” - argumentuje ustawodawca w rozporządzeniu.

Białoruś została objęta cłami, by zapobiec potencjalnemu przekierowywaniu rosyjskich zbóż przez ten kraj.

Nowe przepisy nie obejmą zbóż z Rosji i Białorusi, które przewożone są przez UE tranzytem.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)/bz

