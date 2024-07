Na eksporcie tego dobra Polska zarabia miliony!

Wartość eksportu wołowiny od stycznia do kwietnia wyniosła 776 mln euro. Jest to wzrost o 6.5 proc. rdr i wygląda na to, że jesteśmy w stanie pobić roczny rekord, który wynosi obecnie 2,2 mld euro - powiedział prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki.

Jak stwierdził w rozmowie z PAP szef PZHiPB Jacek Zarzecki, rynek wołowiny jest najbardziej stabilnym rynkiem w polskim sektorze rolno-spożywczym. „Wynika to między innymi z tego, że my jako jedyny sektor w Polsce mamy swoją strategię rozwoju i wiemy, w jakim kierunku idziemy” - powiedział.

Miliony euro

„Wartość eksportu wołowiny od stycznia do kwietnia wyniosła 776 mln euro. Jest to wzrost o 6.5 proc. rdr i wygląda na to, że jesteśmy w stanie pobić roczny rekord z 2023 r. który wynosi 2,2 mld euro” - poinformował Zarzecki.

Eksport będzie rósł

„Można spodziewać się tego, że eksport w przyszłości będzie rósł. Wynika to z faktu, że produkcja wołowiny w Unii Europejskiej spada. Wpływ na ten fakt mają przepisy legislacyjne, które na poziomie UE w dużym stopniu utrudniają produkcję. Mamy również do czynienia z problemami demograficznymi; coraz więcej rolników się starzeje i brakuje dla nich następców w gospodarstwach rolnych” - przekazał prezes PZHiBP.

W jego ocenie, jeśli Polska utrzymałaby tendencję wzrostową wartości eksportu, „mielibyśmy szansę na większy eksport wołowiny do krajów w UE takich jak Włochy, Niemcy, Holandia, Hiszpania czy Francja” - przekazał. Dodał, że „Polska przez ostatnie kilka lat zrobiła bardzo duży skok, jeżeli chodzi o eksport wołowiny ze względu na to, że przestaliśmy sprzedawać produkt do obróbki (półtusze), a zaczęliśmy handlować gotowymi elementami” - poinformował.

Dodał, że „nie jest już tak, że eksportujemy dużo mięsa, ponieważ robimy to tanio. Teraz stawiamy na produkt, który jest dobry jakościowo, jest w przystępnej cenie oraz przede wszystkim jest powtarzalny” - powiedział.

Nadzieją Azja?

Szef PZHiPB przypomniał, że w ostatnich latach rynek chiński, wietnamski, algierski czy turecki zaczęły być otwarte na import wołowiny z Polski. Podkreślił, że „Polska jest największym eksporterem mięsa wołowego do Turcji”.

Zarzecki w kontekście eksportu wołowiny wskazał również na Kazachstan, który według niego jest „bardzo atrakcyjnym partnerem biznesowym”. „Kazachstan jest obecnie postrzegany jako kluczowy partner UE, zwłaszcza w świetle zmian geopolitycznych, po agresji Rosji na Ukrainę. Rynek kazachski może być również dla nas +oknem+ na kraje takie jak Uzbekistan, czy Kirgistan” - powiedział.

A może… Kazachstan?

Dodał, że z tego powodu polscy hodowcy bydła udali się na rozmowy do Kazachstanu na „Misję Wysokiego Szczebla Janusza Wojciechowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa”. Zarzecki wskazał jednak, że w kontekście potencjalnego eksportu na rynek kazachski występują bariery prawne, ale tego typu wizyty mają na celu „doprowadzić do tego, żeby te bariery zaczęły znikać” - powiedział.

Jak poinformowało Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska jest w Unii Europejskiej drugim eksporterem mięsa wołowego po Irlandii i trzecim unijnym eksporterem do krajów spoza Unii Europejskiej.

PZPBM podkreśliło, że ponad 80 proc. tego eksportu trafiło na rynek UE, a jego największymi odbiorcami były Włochy, Niemcy i Niderlandy. Wymiana towarów z zagranicą dotyczyła zwierząt żywych, wołowiny świeżej schłodzonej, mrożonej oraz produktów przetworzonych.

Eksport mięsa wołowego jest kluczowym elementem polskiej gospodarki rolno-spożywczej, odpowiadając za prawie 5 proc wartości eksportu tego sektora.

Dodało, że według wstępnych danych Komisji Europejskiej w całym 2023 r. produkcja wołowiny w UE zmniejszyła się o 3 proc., do 6,5 mln ton.

