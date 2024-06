Ważna data dla Kijowa. Start rozmów akcesyjnych z UE

Unia Europejska zainaugurowała negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Dziś jeszcze początek podobnych rozmów z Mołdawią

To historyczny moment dla nas wszystkich i kamień milowy w naszych stosunkach - powiedziała szefowa MSZ Belgii Hadja Lahbib, wypowiadając się w imieniu UE.

Lahbib podkreśliła, że proces rozszerzenia UE jest geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt.

Belgia sprawuje obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

„Dziś jest historyczny dzień, kiedy przechodzimy do rzeczywistych, realnych negocjacji z Unią Europejską w sprawie członkostwa Ukrainy. 28 lutego 2022 r., kilka dni po rozpoczęciu inwazji (Rosji) na pełną skalę, podpisaliśmy wniosek o członkostwo” – napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

We wtorek ma się także odbyć inauguracja rozmów z Mołdawią.

Aby przystąpić do Unii Europejskiej, Ukraina i Mołdawia muszą spełnić szereg wymagań, dotyczących m.in. walki z korupcją, ale też standardów produkcji rolnej (np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin) i dostosowania przepisów celnych.

Dodatkowy problem dotyczy granic – w przypadku Ukrainy chodzi o okupację części jej ziem przez Rosję, a w przypadku Mołdawii o kwestię Naddniestrza.

Przeszkodą może również okazać się niechęć części państw UE do rozszerzenia Wspólnoty o Ukrainę i Mołdawię, co może doprowadzić do blokowania negocjacji.

PAP/euroactiv.pl/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy pokonani! Ta gra przebiła rekord Wiedźmina

Orlen rozbiórka. Zarząd chce sprzedać Polska Press

Zamiast kopalń, będą bagna. Gmina ratuje sytuację

Boją się wojny. Kupują generatory prądu na potęgę